Proscenic WashVac F20: l’alleato perfetto per la pulizia della casa

WashVac F20 di Proscenic, è l’alleato perfetto per la pulizia della casa, Il nuovo aspirapolvere wet & dry senza fili aspira, lava e asciuga in un unico passaggio

Proscenic, azienda leader nel campo degli elettrodomestici intelligenti, progettati per aiutare le famiglie a migliorare il loro comfort e la qualità della vita, ha presentato l’ultimo modello di aspirapolvere intelligente, il nuovo WashVac F20. Il dispositivo fa dell’autonomia, della potenza e della versatilità d’uso i propri punti cardine, racchiudendo un concentrato di tecnologia di riferimento per l’elettronica domestica.

Proscenic WashVac F20, è un innovativo aspirapolvere wet & dry senza fili che, grazie ai suoi due serbatoi da 1L ciascuno, integra aspirazione e lavaggio in un unico passaggio, semplificando la pulizia su tutti i tipi di pavimenti. Il device, dotato di 4 modalità di lavoro-in-1, garantisce fino a 45 minuti di autonomia in modalità Smart.

Assorbire e aspirare liquidi e solidi contemporaneamente

Può assorbire e aspirare liquidi e solidi contemporaneamente, con una potenza di 15kpa, eliminando qualsiasi tipo di sporco o avanzi di cibo. Per questo motivo, Proscenic ha progettato un innovativo sistema di circolo dell’aria che, durante le funzioni di sterilizzazione elettrolitica dell’acqua, di auto-asciugatura e di auto-pulizia dei rulli delle spazzole, impedisce la formazione di muffe e germi. Inoltre, il sistema Odor-Free evita la fuoriuscita di odori.

Il nuovo aspirapolvere F20, si distingue dagli altri lavapavimenti, grazie a due principali funzioni. Infatti, in modalità SMART, grazie ad un sensore ad infrarossi integrato, è in grado di distinguere lo sporco, regolando automaticamente l’aspirazione e l’acqua necessaria per una pulizia completa ed efficace. Inoltre, con l’innovativa modalità GERM, il WashVac F20 utilizza acqua elettrolitica per disinfettare tutte le superfici, senza l’aggiunta di detersivi.

Testina dall’esclusivo design a doppio bordo stretto

Proscenic ha anche aggiornato il nuovo F20, con una testina dall’esclusivo design a doppio bordo stretto, per raggiungere e pulire a fondo i bordi e gli angoli più angusti, assicurando pulizia anche nelle zone difficili della casa.

La smart app Proscenic, infine, permette di vivere un’esperienza di pulizia completa. L’applicazione offre un monitoraggio in tempo reale delle prestazioni dell’apparecchio, e consente di avviare da remoto la modalità di autolavaggio e visualizzare lo stato di usura dei componenti.

Disponibilità e prezzo

L’aspirapolvere Proscenic WashVac F20, è in vendita sul webshop ufficiale Amazon a 369€. Inoltre, applicando il coupon di Amazon, è possibile usufruire di 30€ di sconto. Il prezzo finale è 339€, con un massimo rapporto qualità/prezzo. Per maggiori informazioni visita il sito internet ufficiale.

