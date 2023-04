Proscenic: presentati i nuovi robot aspirapolvere Floobot X1 e V10

Proscenic presenta i robot Floobot X1 e V10: l’ultima generazione di robot aspirapolvere intelligenti. I nuovi prodotti assicurano una pulizia profonda, con aspirazione e lavaggio simultanea. L’X1 si distingue dal “fratello” V10 per essere dotato, in aggiunta, di base di svuotamento automatico

Proscenic è un’azienda leader nel campo degli elettrodomestici intelligenti progettati per aiutare le famiglie a migliorare il loro comfort e la qualità della vita. Nelle ultime ore ha presentato gli ultimi modelli di robot aspirapolveri intelligenti Floobot X1 e V10,. Progettati per rimuovere in maniera efficace anche lo sporco più ostinato. Entrambi i dispositivi fanno dell’autonomia, della potenza e della versatilità d’uso i propri cavalli di battaglia. L’X1 si distingue dal “fratello” V10 per essere fornito anche di base di svuotamento automatico.

Dettagli sui nuovi Floobot X1 e V10 di Proscenic

Questi robot sono dotati di un sacchetto per la polvere da una capienza di2,5L e di un serbatoio dell’acqua da 250 ml. Proprio per questo i nuovi aspirapolvere intelligenti di Proscenic garantiscono una pulizia della casa fino a 30 giorni consecutivi. Attraverso il sistema di lavaggio ad alta frequenza Vibrighte una potente aspirazione da 3000 Pa, è possibile pulire in profondità la casa grazie all’opzione2-in-1diaspirazione e lavaggio simultanea. Infatti, con una vibrazione di 3000 volte al minuto, X1 e V10 permettono di rimuovere efficacemente le macchie ostinate e, regolandone l’intensità, di adattarsi a tuttii pavimenti.

Caratteristiche

La Navigazione assistita dal laser PathPro garantisce una mappatura accurata della casa, personalizzabile e modificabile attraverso la app di Proscenic. Dando all’utente la possibilità di impostare il percorso e le zone che non devono essere oggetto di pulizia. Oltre al sensore per moquette, i sensori di tracciamento del pavimento consentono la pulizia del pavimento in file ordinate e non lasciano intoccata nessuna zona. I sensori anticollisione rilevano gli oggetti ed evitano di urti, mentre i sensori di dislivello, alla presenza di scale o gradini, prevengono eventuali danni e cadute del dispositivo.

Design

Design elegante e sottile di solo 7,4cm, e tecnologia all’avanguardia! I nuovi X1 e V10 sono stati progettati per raggiungere anche i punti più difficili, sotto il divano, l’armadio, il letto, i mobili, garantire una pulizia efficace in tutta la casa. Inoltre, X1 e V10 si differenziano da altri robot per il sensore identificatore di tappeti. Questo permette di aumentare automaticamente la potenza di aspirazione per una pulizia più profonda. La smart app Proscenic, infine, permette di vivere un’esperienza di pulizia completa. L’applicazione offre un monitoraggio in tempo reale delle prestazioni dell’apparecchio, e consente di avviare da remoto la modalità di autolavaggio. Infine, permette di visualizzare lo stato di usura dei componenti, tracciando anche il tempo di pulizia e l’area coperta dal dispositivo.

Disponibilità e prezzi dei nuovi Floobot X1 e V10 di Proscenic

L’X1 è già disponibile ed in vendita sul webshop ufficiale Amazon con un prezzo che si aggira intorno ai 499,00 euro.

(in offerta su amazon.it) Proscenic Floobot X1 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti,Lavaggio con Sistema Sonico,Svuotamento Automatico,3000Pa,Controllo Smart APP & Alexa per Peli Animali/Capelli/Polvere/Lavapavimenti 【Pulizia Professionale】Pulisci in profondità il tuo pavimento grazie ad una forte aspirazione da 3000 Pa e il sistema di lavaggio con panno vibrante, in un unico passaggio. Il panno vibra 3000 volte al minuto per rimuovere efficacemente le macchie ostinate.Inoltre,ha un serbatoio per la polvere da 290 ml ed un serbatoio dell'acqua da 305 ml.

Mentre il V10 è disponibile ad un prezzo che si aggira intorno ai 299,00 euro.

(in offerta su amazon.it) Proscenic Floobot V10 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Robot 3000pa con Mocio Vibrante Controllo Smart APP & Alexa per Pulizia Domestica/Peli Animali/Capelli/Polvere/Lavapavimenti 【Robot aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1】 Grazie al sistema di lavapavimenti a vibrazione, Proscenic V10 consente di aspirare e lavare allo stesso tempo. Il mop a pressione vibra 3000 volte al minuto per rimuovere efficacemente le macchie più ostinate.

