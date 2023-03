Proscenic presenta il nuovo Baby Monitor BM300, il dispositivo perfetto per tenere sempre vicino il proprio bambino

Cosa ne pensate di questo nuovo Baby Monitor BM300 e dello sconto in occasione del suo arrivo sul mercato? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo elettronico e tecnologico , continuate a seguire le pagine di tuttotek.it !

La batteria ricaricabile da 3600 mAh offre una durata fino a 12 ore in modalità ECO, garantendo un lungo tempo di utilizzo. Inoltre, la tecnologia crittografata point-to-point e l’archiviazione locale eliminano il rischio di accessi non autorizzati, proteggendo la privacy del bambino e garantendo un monitoraggio sicuro.

La tecnologia OFDM priva di interferenze, garantisce un’ottima stabilità e sicurezza durante la trasmissione dei video, con un raggio d’azione fino a 300 metri all’aperto, permettendo così di muoversi liberamente all’interno della propria casa e di monitorare il bambino in qualsiasi zona ci si trovi. Inoltre, la connessione a massimo 4 telecamere in contemporanea consente di sorvegliare diverse stanze.

