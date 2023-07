Proscenic presenta Floobot M9: il robot che aspira, pulisce e si svuota da solo

E voi? Cosa ne pensate di questo Proscenic Floobot M9 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Inoltre, grazie all’integrazione del Lidar (Light detection and ranging), consente di scansionare e mappare accuratamente la casa , creando fino a 5 mappe visualizzabili sull’app Proscenic. La tecnologia avanzata IPNAS 5.0 Lidar Navigation garantisce la massima accuratezza; con la definizione di un percorso di pulizia a zig-zag, l’azzeramento dei punti non raggiunti e l’evitamento intelligente degli ostacoli.

La possibilità di raggiungere un’altezza di 20 mm permette al robot di muoversi in casa senza interruzioni e, quando lavora sui tappeti, incrementa automaticamente la potenza di aspirazione, per una pulizia più profonda.

Quello che contraddistingue l’M9 dai suoi predecessori è l’introduzione del nuovissimo sistema di doppi mocirotanti . Con un’elevata velocità di rotazione di 120 RPM (giri al minuto), pressione verso il basso fino a 6N; i moci rotanti puliscono attivamente lungo il percorso anche i residui e le macchie più ostinate – come non sarebbe possibile fare con un solo mop.

Il nuovo arrivato nella famiglia Proscenic è infatti un alleato attento e collaborativo per la pulizia domestica. In grado di offrire performance migliorate ad ogni attivazione, soddisfando le aspettative degli utenti più esigenti.

Pensato per gli utenti più esigenti e gli ambienti più complessi, è dotato di un innovativo sistema di doppi moci rotanti da 120 giri al minuto. La base di svuotamento automatico, con sacco per la polvere monouso da 2,5 litri, consente un’autonomia di circa 60 giorni ; la batteria da 5200 mAhgarantisce invece fino a 250 minuti di aspirazione continua. Massima libertà di customizzazione, con possibilità di controllo tramite comandi vocali e IFTTT.

Proscenic, azienda leader nel settore degli elettrodomestici intelligenti, presenta il nuovo Floobot M9 , un robot di fascia alta che coniuga aspirazione e lavaggio in un solo device. Il brand conferma ulteriormente il proprio impegno nel fornire soluzioni, prodotti e servizi in grado di migliorare, attraverso la tecnologia, la qualità della vita e la quotidianità delle famiglie.

