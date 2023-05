Proscenic, presenta DustZero S3, aspirapolvere senza fili progettato per offrire le performance più avanzate e un’esperienza di pulizia senza pensieri, grazie alla sua innovativa base di svuotamento polvere.

Con questo nuovo lancio, l’azienda rafforza ulteriormente il proprio impegno nel fornire soluzioni, prodotti e servizi in grado di migliorare la qualità della vita e la quotidianità delle famiglie, attraverso la tecnologia.

L’aspirapolvere senza fili che elimina efficacemente tutta la polvere

La più importante caratteristica del nuovo arrivato nella famiglia di aspirapolvere senza fili di Proscenic, è propria la sua capacità di raccogliere e conservare automaticamente la polvere, con grandi vantaggi in termini di igiene e pulizia: è infatti dotato di un vano completamente sigillato, che consente di rimuovere con estrema facilità il sacchetto per la polvere, di grande dimensione, che può contenere fino circa 30 giorni di polvere.

L’innovativa base di svuotamento consente di ridurre totalmente la polvere emessa nell’aria durante lo svuotamento del sacchetto di raccolta della polvere; inoltre, è possibile utilizzare questo scomparto per conservare i pezzi di ricambio del dispositivo.

DustZero S3 è inoltre dotato inoltre di cinque strati di filtrazione e sterilizzazione UV che intrappolano il 99,99% delle polveri ultrafini e degli allergeni, eliminando anche gli odori.

“Siamo orgogliosi di presentare un prodotto che combina pulizia, potenza, funzionalità e facilità d’uso, per offrire la migliore esperienza sul mercato”, ha dichiarato Miles Jiang, Vicepresidente di Proscenic. “Tutti vogliamo vivere in un ambiente più sano, ed eliminare polvere e sporcizia dalle nostre case. Per farlo, non c’è soluzione migliore di DustZero S3”.

DustZero S3 è infatti dotato di un potente motore di aspirazione brushless da 450 W che fornisce una potenza di aspirazione di 30.000 KPa, tra le più elevate del mercato.

La tecnologia “VBoost” inoltre, regola automaticamente l’aspirapolvere per ottenere la migliore potenza di aspirazione in base al tipo di pavimento. Il modello è senza fili e ricaricabile, con un’autonomia fino a 60 minuti, anch’essa tra le più elevate sul mercato.

L’aspirapolvere leggero pesa solo 3 kg e può essere facilmente spostato in casa. Il touch-screen a LED del sistema mostra in tempo reale le modalità di lavoro, i livelli della batteria e gli avvisi di manutenzione.

Il faro a LED offre una visione luminosa dei punti bui, come sotto il divano o il letto, garantendo una pulizia assoluta.

DustZero S3 dispone di quattro modalità di lavoro regolabili: Modalità Eco (pulizia di base), High Power (grande quantità di polvere), Auto (si regola automaticamente per un’aspirazione ottimale) e Turbo (massima aspirazione).

È dotato di diverse spazzole, tra cui: una spazzola motorizzata per l’uso su pavimenti in legno duro e tappeti; una spazzola rotonda che, insieme al tubo di prolunga, è ideale per rimuovere capelli e polvere da tende, librerie e divani; una bocchetta per fessure lunghe utile per rimuovere lo sporco da angoli e fessure. Un kit riservato ai proprietari di animali domestici sarà venduto separatamente.

DustZero S3 è disponibile al prezzo di 399€.

Voi cosa ne pensate di questo nuovo DustZero S3 di Proscenic? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.