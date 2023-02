Proscenic P12: presentato il nuovo aspirapolvere senza fili

Proscenic ha da poco presentato il nuovissimo aspirapolvere senza fili P12. Andiamo a conoscerlo insieme in questo articolo

Proscenic, azienda leader nel campo degli elettrodomestici intelligenti progettati per aiutare le famiglie a migliorare il loro comfort e la qualità della vita, ha presentato l’ultimo modello di aspirapolvere senza fili, il P12. Il nuovo dispositivo fa dell’autonomia e della versatilità d’uso i propri punti cardine. Iniziamo dunque questo articolo e scopriamo questo nuovo concentrato di tecnologia per la pulizia della casa.

Tutto quello che bisogna sapere sul nuovo aspirapolvere senza fili Proscenic P12

Dotato di una spazzola a rullo anti-groviglio potenziata, un motore brushless che gli fornisce una potenza di aspirazione di 33 kPa (120AW), raccoglie efficacemente lo sporco e i detriti sul pavimento. Inoltre, la setola guida dalla forma a V brevettata lavora con le spazzole interne per ridurre efficacemente i grovigli di capelli, offrendo prestazioni potenti.

Una grande batteria da 2600 mAh consente fino a 60 minuti di pulizia in modalità silenziosa. La possibilità di aggiungere una batteria supplementare, prolunga ulteriormente il funzionamento del dispositivo. Inoltre, il contenitore della raccolta della polvere ha una capacità di 1,2L, evitando quindi lo svuotamento frequente. L’illuminazione dei fari a LED verde rende visibile la polvere fine.

Fiore all’occhiello del nuovo aspirapolvere è il sistema di filtrazione dell’aria che, grazie ai suoi 5 stadi, cattura il 99,99% della polvere ed emette aria purificata anallergica. Il ciclone separa le particelle di grandi dimensioni, evitando intasamenti e perdite di aspirazione. Due filtri HEPA impediscono l’emissione di particelle di dimensioni superiori a 0,3 micron.

Un ampio schermo a LED mostra il livello della batteria, la modalità di aspirazione e segnala la presenza di spazzole incastrate o bloccate. Lo sterzo girevole a 180° consente di pulire comodamente i punti più difficili da raggiungere da qualsiasi angolazione. È possibile acquistare questo aspirapolvere su Amazon (trovate il box a fine articolo) al prezzo consigliato di 239 €.

Tuttavia, fino al 5 marzo, sarà possibile applicare un coupon di 40 € direttamente nella pagina del prodotto e inserendo il codice sconto OOO8DRAX avrete un ulteriore calo di prezzo di 30 € per un totale di soli 169 €. Cosa ne pensate di questo nuovo aspirapolvere e dello sconto in occasione del suo arrivo sul mercato europeo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!