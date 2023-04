Proscenic: Floobot X1 vincitore del premio Red Dot

E voi? Cosa ne pensate del nuovo robot aspirapolvere Floobot X1 di Proscenic vincitore del prestigioso premio Red ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Il Floobot X1 sarà inserito nell’esposizione online consultabile sul sito web di Red Dot a partire dal 19 giugno 2023 . I dispositivi saranno inoltre inclusi nell’esposizione “Design on Stage”. Questa sarà in mostra fino a maggio 2024 presso il Red Dot Design Museum di Essen, in Germania, insieme a tutti gli altri prodotti premiati. Il Red Dot Design Yearbook uscirà invece nell’agosto 2023 . La pubblicazione fornisce una panoramica completa dello stato dell’arte e delle tendenze nel design di prodotto. Per saperne di più sul Floobot X1 e sul suo premiato design, si invita a visitare il sito di Proscenic.

La grande missione, in Proscenic, è sfruttare la potenza della tecnologia per rendere la vita più semplice, smart e conveniente,

Proscenic, azienda leader nel settore degli elettrodomestici intelligenti, annuncia che il suo nuovo robot aspirapolvere Floobot X1 ha vinto il prestigioso Red Dot Award 2023per il Product Design. Floobot X1 di Proscenic è stato progettato per offrire un’esperienza di pulizia innovativa , garantendo un utilizzo semplice ed efficace. Il robot aspirapolvere ha funzionalità avanzate come il sistema di lavaggio ad alta frequenza e la base di svuotamento automatico con luce UV. Inoltre possiede la navigazione assistita da laser PathPro e i sensoridi identificazionedei tappeti. Queste funzionalità rendono la pulizia più efficiente ed efficace.

