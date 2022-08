Power station: cosa sono e dove si utilizzano

Capiamo che cosa sono e perché sono importanti le power station da applicare ai nostri dispositivi elettronici in case, uffici e negozi

Ciò che non dovrebbe mai mancare nel tech arsenale di ognuno di noi è la power station. È un generatore alimentato a batteria che ha l’obiettivo di mantenere sempre carica, quando si è fuori casa, la propria attrezzatura. La power station, però, è più di un semplice caricabatterie portabile, è un vero e proprio porto sicuro a cui attraccare anche in casi di emergenza.

Power station: le caratteristiche

Abbiamo già anticipato la definizione puntuale di una power station, ovvero un generatore alimentato a batteria che ha la funzione di fornire energia a qualsiasi dispositivo presente nella propria attrezzatura, dai laptop agli smartphone passando per le fotocamere e per tutti quei dispositivi elettronici che si possiedono. Non solo, si rende estremamente utile anche in casi di emergenza; infatti, se a causa del maltempo o a causa di qualsiasi altra motivazione dovesse venire a mancare la corrente in casa, la power station si può utilizzare come alimentatore mentre si aspetta il tecnico che ripari il cortocircuito.

Ora passiamo alle sue caratteristiche. La power station è un generatore portatile. Quindi, abbiamo un prodotto votato alla praticità. È stata pensata e realizzata con un design che ha come obiettivo anche la comodità di utilizzo grazie ad un manico presente in testa alla power station che rende facile, veloce e sicuro il trasporto.

Se siamo in campeggio con la nostra famiglia, si può star tranquilli che non si resterà mai senza energia. Si potrà ricaricare contemporaneamente anche più di un dispositivo. Inoltre, si può anche tirare un sospiro di sollievo riguardo a eventuali complicazioni; infatti, se i tradizionali generatori a carburante potrebbero sovraccaricarsi causando così fumi o alcune difficoltà, con la power station tutto questo non accadrà perché è stata costruita proprio per evitare che si creino situazioni di questo tipo e, soprattutto, quando è in funzione, non ci saranno quei fastidiosi rumori che si sentono con i generatori tradizionali. La power station, quindi, è stata realizzata con attenzione e cura anche riguardo all’aspetto della sicurezza e per rispettare tutti i comfort come, appunto, quello dell’insonorizzazione.

Ci sono diversi modelli di power station per garantire ad ognuno di poter soddisfare le proprie esigenze. Si differenziano tra loro per gli ingressi presenti sull’apparecchio, sul tempo di ricarica che dipenderà dal modello selezionato, sul numero di dispositivi che si potranno ricaricare nello stesso momento, etc. Però, come ogni generatore, prima di ricaricare deve ricaricarsi. Punto a favore di queste power station è quello di essere state realizzate considerando anche il Pianeta. Tra le possibilità di ricarica c’è quella da fonti rinnovabili che conferisce, quindi, un ulteriore vantaggio e qualità: ecosostenibilità.

Un esempio da seguire: la linea DELTA Pro

Ad esempio, tra i modelli presenti sul mercato, vi presentiamo la serie DELTA Pro, connubio tra efficienza ed efficacia. Vediamo insieme le caratteristiche. Come già detto, le power station possono essere utilizzate outdoor, quindi sono ottime compagne di avventure all’aperto. Ma si rendono estremamente utili anche indoor, quindi tra le mura domestiche. Proprio i modelli DELTA Pro si posizionano al vertice come miglior alleato in casa.

Grazie alla capacità di 3.6 kWh espandibile fino a 25 kWh risulta la miglior soluzione per i circuiti domestici; infatti, potrà essere integrata direttamente con questi ultimi tramite un pannello Smart Home e, in questo modo, sarà ideale per fornire energia di riserva alla rete domestica.

Non finisce qui; difatti, può essere utilizzata anche come supporto per qualsiasi dispositivo. DELTA Pro è leader nel settore quando si tratta dell’uscita CA. Da precisare che quando parliamo di qualsiasi dispositivo, s’intendono proprio tutti, nessuno escluso, grazie alla potenza di ben 3600 W che riesce ad alimentare elettrodomestici sia di piccole dimensioni ma, soprattutto, di grandi dimensioni che risultano, quindi, più energivori come, ad esempio, le asciugatrici. Però, dato che ogni persona ha le proprie esigenze, qualora dovesse servire maggiore potenza, non c’è da preoccuparsi: la serie DELTA Pro può anche essere abbinata ad un’altra unità per ottenere maggiore potenza; si potrà raggiungere un wattaggio di 7200.

Da premettere che la DELTA Pro funziona con altri dispositivi realizzati nella stessa casa di produzione del modello in questione, è bene sapere che è una serie davvero versatile. Si potrà accoppiare con svariate batterie, dispositivi Smart Generator e il pannello Smart Home (già citato precedentemente), per rendere questo modello molto più di una semplice power station portatile.

Inoltre, dopo l’acquisto della power station DELTA Pro si avrà la possibilità di ricaricarla attraverso ben sei metodi diversi. È la prima in commercio che può ricaricare la batteria al 100% tramite una stazione per veicoli elettrici; non solo, si avrà anche la possibilità di eseguire ricariche multiple attraverso la combinazione di metodi di ricarica rapida fino a 6500 W. Infatti, si posiziona come leader di riferimento nel settore anche per la peculiarità della ricarica più veloce al mondo.

Con un semplice oggetto si avrà la sicurezza di avere potenza per qualsiasi situazione, sia che si tratti di dover alimentare eventi all’aperto sia che si tratti di situazioni più tragiche come le interruzioni di corrente estreme che durano per giorni. Avere nella propria abitazione una power station di questo tipo è sinonimo di efficienza e tranquillità, non si dovrà temere più nulla. A casa, all’aperto o al lavoro, i propri dispositivi, soprattutto quelli di grandi dimensioni, saranno sempre alimentati.

Dove si può utilizzare: ricapitoliamo

La power station, come già anticipato, può essere la miglior alleata sia da utilizzare all’esterno, ad esempio in campeggio o al mare o in montagna, insomma, ovunque; sia all’interno. Nella propria abitazione si rende salvifica come supporto di emergenza ed è bene sapere che può essere utilizzata anche per alimentare dispositivi di grandi dimensioni che richiedono molta energia come frigoriferi, asciugatrici, etc.

Praticità, comodità, utilizzo in più ambiti e tanto altro con un solo generatore. La power station è pensata per tutti coloro che non hanno proprio intenzione di rimanere con un dispositivo spento. Tanti i modelli e tante le caratteristiche, bisogna valutarli in base alle proprie necessità e poi si può tranquillamente partire per un fantastico viaggio o restare a casa e godersi sempre i propri dispositivi carichi. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!