PocketBook: quando l’ebook diventa fashion

Nuovi ebook PocketBook Sunset Copper e Stardust Silver. Arriva il regalo ideale per leggere e ascoltare podcast

PocketBook è fra le prime aziende al mondo a utilizzare la tecnologia EInk, oggi uno standard negli e-reader, nonché a lanciare un e-book reader waterproof nel 2014. La PocketBook nasce in Svizzera nel 2007 ed è oggi il quarto produttore al mondo di lettori elettronici. PocketBook supporta tutti i formati di ebook disponibili in commercio su qualsiasi piattaforma. Più leggero di uno smartphone! PocketBook Era è uno degli e-reader da 7 pollici più compatti sul mercato, ergonomico con una cornice sottile nell’originale finitura rosa-rame Sunset Copper (64 GB di memoria) e Stardust Silver (16 GB).

Dettagli sul nuovo ebook PocketBook Era

Ergonomico e impermeabile, PocketBook Era è l’ereader smart per un regalo romantico e tecnologico. Un perfetto compagno di viaggio per leggere ebook, ascoltare musica o godersi un podcast in cuffia o dall’altoparlante integrato. Supporta anche la funzione Text-to-Speech, che trasforma in audio qualsiasi testo sul device (in 26 lingue). Ulteriormente perfezionata, la tecnologia E Ink Carta 1200 aumenta il contrasto dell’immagine/testo sullo schermo effetto carta.

Novità

Migliorato di almeno 20 punti anche il tempo di risposta del touch screen. Per quanto riguarda la diagonale da 7 pollici, invece, vi permetterà di visualizzare una maggiore quantità di testo per ogni pagina. Inoltre, la funzione SMARTlight permette di regolare la luminosità dello schermo e la temperatura della scala di grigi. Ciò è davvero utile per non affaticare la vista in diverse condizioni di visibilità, in spiaggia o al buio. PocketBook è molto più leggero di un qualsiasi smartphone! Il PocketBook Era è uno degli e-reader da 7 pollici più compatti che si trovano mercato. Disponibile nelle nuove ed originali finiture rosa-rame Sunset Copper (64 GB di memoria) e Stardust Silver (16 GB).

E voi? Cosa ne pensate di questi ebook PocketBook Era ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).