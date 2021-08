PocketBook InkPad Lite: per le “grandi” letture ad un prezzo super!

Arriva il nuovo eReader in formato da 9,7 pollici e tecnologia E Ink Carta dell’azienda svizzera. Il nuovo PocketBook InkPad Lite è uno dei migliori nella sua categoria in termini di rapporto qualità prezzo, scopriamo perchè!

Arriverà nei negozi e negli store digitali a Settembre InkPad Lite, il nuovissimo e-reader di PocketBook con un grande schermo da 9.7 pollici con risoluzione 825 × 1200 pixel (150 dpi) e tecnologia E Ink Carta per leggere ancora più comodamente senza affaticare la vista. Leggero di nome e di fatto (369 gr), il lettore di libri elettronici dell’azienda svizzera lo è anche nel prezzo: con soli 259 Euro è infatti uno dei device più accessibili della sua categoria. Completamente ridisegnato all’insegna dell’ergonomia, il nuovo ereader InkPad Lite di PocketBook ha un profilo essenziale, con elegante bordo nero a incorniciare lo schermo, e pulsanti di controllo collocati in una posizione inedita, sul lato destro del pannello. Ancora più comodi se usati per girare pagina. Il giroscopio rileva inoltre l’orientamento dello schermo e semplifica l’utilizzo anche per i mancini.

PocketBook InkPad Lite: schermo grande per un grande e-reader

Romanzi, manuali, libri di testo: l’ampia diagonale di InkPad Lite è ideale per leggere qualsiasi contenuto con facilità. Se la tecnologia E Ink Carta riproduce al meglio la nitidezza della stampa, con un effetto riposante per gli occhi, i lettori possono anche ingrandire il testo per mettere finalmente da parte gli occhiali. E, per la prima volta, una tecnologia migliorativa riesce anche ad abbattere i costi. Inoltre, a differenza delle luci frontali tradizionali, la tecnologia SMARTlight permette agli utenti di regolare luminosità dello schermo e temperatura di colore creando modelli personalizzati. In alternativa la modalità automatica cambia le impostazioni in base all’ora del giorno, per avere sempre una regolazione ottimale di tutti i parametri.

Un assistente digitale

Oltre a supportare 19 formati libro (ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB DRM, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF DRM, PRC, RTF, TXT) e 4 formati grafici (JPEG, BMP, PNG, TIFF) InkPad Lite consente agli utenti di prendere appunti, creare segnalibri, sottolineare e salvare parti essenziali del testo oltre a utilizzare un dizionario installato direttamente sul device, che funziona quindi offline senza bisogno di una rete Internet. Questo ereader è quindi, a tutti gli effetti, anche uno strumento di studio e formazione, per concentrare in un unico dispositivo tutta la propria biblioteca digitale.

Grazie a PocketBook Cloud e all’app PocketBook Reader gli utenti possono inoltre sincronizzare i propri libri (e l’intera libreria) su diversi dispositivi. I servizi DropBox e Send-to-PocketBook assieme al Wi-Fi incorporato permettono di trasferire libri all’e-reader in pochi clic. Estremamente compatto malgrado le ampie dimensioni dello schermo, PocketBook InkPad Lite misura 23,6 x 17,3 cm, con uno spessore di soli 7,9 mm. Si tratta di un vero e proprio gioiello per gli amanti della lettura! Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!