PocketBook InkPad Lite: l’eReader da 9,7 pollici per grandi e piccini

Grande, ma leggero. Il nuovo PocketBook InkPad Lite utilizza un ampio schermo da 9,7′ effetto carta per aumentare leggibilità senza pesare troppo (anche sul portafogli). Ottimo sia per leggere che per studiare!

Fra le prime aziende al mondo a utilizzare la tecnologia EInk – oggi uno standard negli e-reader – nonché a lanciare un e-book reader waterproof nel 2014, PocketBook nasce in Svizzera nel 2007 ed è oggi il 4° produttore al mondo di lettori elettronici. PocketBook supporta tutti i formati di ebook disponibili in commercio su qualsiasi piattaforma. Con la ripresa delle scuole e università ad ottobre arriva il nuovo e-reader InkPad Lite di PocketBook: schermo da 9.7 pollici con tecnologia E Ink Carta in un formato compatto dal peso di soli 369 gr. Anche il prezzo di vendita (269 euro) è pensato per intercettare chi utilizza i tablet per leggere libri e riviste, con effetti impattanti sulla vista dovuti proprio al tipo di schermo (generalmente LCD).

PocketBook InkPad Lite: eReader grosso, ma leggero!

Il nuovo InkPad Lite riproduce la nitidezza della carta stampata con effetto riposante per gli occhi. Inoltre la tecnologia SMARTlight permette di personalizzare luminosità e temperatura/colore dello schermo mentre in modalità automatica le impostazioni cambiano in base all’ora del giorno. L’ampia diagonale dello schermo lo rende ideale per manuali e riviste, permettendo di visualizzare una porzione di testo quasi doppia rispetto a un device da 6 pollici. La possibilità di prendere appunti, creare segnalibri, sottolineare e salvare paragrafi, utilizzando il dizionario direttamente su lettore ne fanno un dispositivo molto adatto allo studio.

Leggero e compatto malgrado le ampie dimensioni (23,6 x 17,3 cm spesso 7,9 mm) InkPad Lite è touch-screen ma dispone di comodi pulsanti di controllo sul lato destro per girare pagina. Con tutta la reattività assicurata dal processore dual-core a 1.2 GHz, 512 MB di RAM e 8GB di memoria interna (la scheda microSD permette di espanderla fino a 64GB per le librerie più vaste). Il giroscopio rileva inoltre l’orientamento dello schermo e semplifica l’utilizzo anche per i mancini. La batteria da 2200 mAh assicura la massima durata: fino a 1 mese senza ricarica.

Un campione di resistenza che legge tutti i formati

Sono 19 i formati libro e 4 quelli grafici supportati da InkPad Lite di Pocketbook. Il modulo Wifi integrato permette di sincronizzare le proprie librerie (vd. PocketBook Cloud, App PocketBook Reader, DropBox e Send-to-PocketBook) oltre che dialogare con altri device. Il prezzo conveniente e il formato ampio dello schermo rendono questo eReader un prodotto dal rapporto qualità prezzo incredibile! Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!