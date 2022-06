PocketBook Era il nuovo e-reader impermeabile, audio lettore ebook ma anche MP3/Audiobook ergonomico, waterproof, fotografie HR e Free download

PocketBook, tra le prime aziende al mondo a utilizzare la tecnologia EInk, oggi uno standard negli e-reader, nonché a lanciare un e-book reader waterproof nel 2014. Ha lanciato il nuovissimo PocketBook Era. Completamente ridisegnato, ergonomico e ancora più smart, è il compagno di viaggio ideale per leggere ebook, ascoltare musica o godersi un podcast.

Non solo in cuffia grazie a un altoparlante integrato ad elevate prestazioni. Supporta anche la funzione Text-to-Speech per trasformare in audio qualsiasi testo sul device (in 26 lingue!).

Ulteriormente perfezionata la tecnologia E Ink Carta 1200 che aumenta il contrasto dell’immagine/testo sullo schermo effetto carta. Migliora di almeno 20 punti anche il tempo di risposta del touch screen, mentre la diagonale da 7 pollici permette di visualizzare una maggiore quantità di testo per pagina.

La funzione SMARTlight permette di regolare la luminosità dello schermo e la temperatura della scala di grigi per non affaticare la vista in diverse condizioni di visibilità, in spiaggia o al buio.

PocketBook Era: resistenza acqua IPX8

PocketBook Era è ideale per leggere a bordo piscina: grazie alla resistenza acqua IPX8, l’e-reader può essere infatti immerso in acqua dolce fino a una profondità di 2 metri, per un massimo di 60 minuti senza subire danni.

Maneggevole, più piccolo di una cartolina e più leggero di un Iphone di nuova generazione, il nuovo PocketBook Era è uno degli e-reader da 7 pollici più compatti sul mercato.Particolarmente efficace la cornice sottile e la posizione dei pulsanti di controllo laterali che facilita l’impugnatura con una sola mano.

L’accelerometro determina e modifica automaticamente l’orientamento dello schermo, offrendo la stessa comodità di lettura anche agli utenti mancini. Disponibile in due versioni con colori e tagli di memoria interna diversi: Sunset Copper con 64 GB di memoria e Stardust Silver con 16 GB di memoria.

Scheda tecnica, prezzo e informazioni

Dimensioni : 134,5×155×7,8 mm

: 134,5×155×7,8 mm Peso : 228 gr

: 228 gr Schermo : 7 pollici E Ink Carta 1200 – 300 Dpi

: 7 pollici E Ink Carta 1200 – 300 Dpi Processore: Dual-core

Dual-core Batteria : 1700 mAh (un mese di autonomia)

: 1700 mAh (un mese di autonomia) Memoria : 16/64 GB opzionale

: 16/64 GB opzionale WiFi

Bluetooth

Funzione Text-to-Speech

PocketBook è disponibile in 2 tagli di memoria interna, da 16 GB ad un prezzo di 199 euro, mentre la versione da 64 GB ad un prezzo di 249 euro. Per maggiori informazioni sul prodotto visitate il sito ufficiale. Cosa ne pensate di questo nuovo PocketBook ERA? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram e di restare connessi su tuttotek.