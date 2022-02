PocketBook Basic Lux 3: il regalo perfetto per San Valentino

Il PocketBook Basic Lux 3 è un ottimo regalo per gli appassionati di lettura: semplice, leggero e potente vi permetterà di leggere centinaia di libri

Gli appassionati di lettura non possono non aver mai pensato di acquistare un eReader: sono comodissimi e possono contenere centinaia o migliaia di libri. C’è solo l’imbarazzo della scelta. Se il vostro partner è ancora indeciso, non lasciatevi sfuggire questa occasione!

PocketBook Basic Lux 3: un bellissimo regalo!

A San Valentino il regalo più romantico pesa solo 155 grammi e permette di portare sempre con sé un’intera biblioteca, per coltivare anche l’amore per la lettura: Basic Lux 3, il nuovo ereader di PocketBook. eggerissimo anche nel prezzo (soli 105 euro), Basic Lux 3 è equipaggiato con processore Dual Core, il modulo wifi e la tecnologia SMARTlight, per regolare la luminosità dello schermo e la temperatura della scala di grigi salvando modelli personalizzati. Da record l’autonomia: un mese con una sola ricarica.

Da regalare (e regalarsi) per dire basta anche agli occhi arrossati, grazie allo schermo antiriflesso E Ink Carta da 6 pollici con risoluzione di 758 × 1024, che riproduce la nitidezza della stampa con un effetto riposante per la vista.

Basic Lux 3 ha una memoria da 8 GB (espandibili su scheda micro SD) e archivia migliaia di volumi in 19 diversi formati. Sono 4 quelli grafici, ma il nuovo ereader PocketBook apre file DJVU, DOC, FB2, HTML, MOBI, RTF, TXT, JPEG, BMP, PNG, TIFF nonché file EPUB e PDF con protezione DRM. Grazie a PocketBook Cloud e all’app PocketBook Reader gli utenti possono sincronizzare i propri libri (e l’intera libreria) su diversi dispositivi. I servizi DropBox e Send-to-PocketBook assieme al Wi-Fi incorporato permettono di trasferire libri all’e-reader in pochi clic.

Specifiche in breve:

Display : E Ink Carta con risolzione 758×1024 pixel, 6 pollici (15.24 cm), 212 DPI

Profondità dei colori : 16 livelli di scala dei grigi

Illuminazione frontale : Sì (SMARTlight)

Processore : Dual core (2×1 GHz)

RAM : 512 MB

Memoria interna : 8GB (le dimensioni effettivamente disponibili della memoria interna possono variare a seconda della configurazione software del dispositivo), espandibili tramite microSD

Batteria : 1300 mAh (ioni di litio-polimero)

Connettività : Wi-Fi, Micro USB

Piattaforma (SO) : Linux 3.10.65

Formati di e-book (senza conversione): ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT

Formati immagine : JPEG, BMP, PNG, TIFF

Servizi online : PocketBook Cloud, ReadRate, Dropbox, Send-to-PocketBook

Dimensioni : 161.3 x 108 x 8 mm

Peso : 155 grammi

Contenuto della confezione: eReader, cavo micro USB, guida rapida, scheda della garanzia

