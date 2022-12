Philips: tantissimi prodotti per un Natale speciale

Un Natale speciale con i prodotti Philips! Dagli spazzolini elettrici, ai regali per sottolineare il proprio stile, a quelli pensati per i neogenitori. Una gamma di prodotti per soddisfare ogni vostra esigenza

Le festività natalizie si avvicinano in fretta. Un momento da dedicare alla famiglia, agli amici, alle persone care e… all’infinita lista di regali da comprare! Si può dire che la pressione sia alta quando si tratta di trovare il regalo perfetto. Soprattutto quando ci si orienta verso l’acquisto di regali che aggiungono valore alla quotidianità delle persone. Philips (qui per maggiori info) offre un’ampia gamma di regali personalizzati in base alle esigenze e alle abitudini di ciascuno. Ecco una lista di regali perfetti per ogni tipo di budget.

Philips presenta i prodotti di Natale per le amanti del beauty

La depilazione è una scelta: sia che si scelga di rimuovere i peli oppure no, sia per quanto riguarda tempistiche e zone del corpo. La gamma di prodotti Philips per la depilazione offre una soluzione personalizzata per tutte le esigenze, qualsiasi sia la self-care routine della persona amata. Sebbene sia possibile utilizzare Philips Lumea tutto l’anno, si consiglia di iniziare i trattamenti in inverno in modo da ottenere una pelle liscia e depilata in tempo per l’estate, ben prima che le dita dei piedi raggiungano la sabbia. È il regalo invernale perfetto!

Philips Lumea Serie 9000: Philips Lumea Serie 9000 sostituisce la scomodità dell’andare al salone di bellezza con il comfort di casa propria. Consentendo di godere di 6 mesi di pelle liscia e depilata e dimenticarsi dell’ultima volta in cui hanno tenuto in mano un rasoio! Philips Lumea Serie 9000 viene fornito con quattro accessori intelligenti che si adattano perfettamente a tutte le zone del corpo: dalle ascelle alla zona bikini, al viso e alle gambe. Il sensore incorporato SmartSkin identifica la tonalità della pelle e consiglia l’impostazione più efficace, al fine di ottenere i migliori risultati possibili. Da usare con o senza il cavo, insieme all’applicazione Philips Lumea IPL per ricevere piani di trattamento personalizzati e utili promemoria. Disponibile su Philips.it al prezzo consigliato di €599,99 o in abbonamento con la soluzione Try & Buy a €34,95 al mese.

(in offerta su amazon.it) Philips Lumea Ipl Serie 9000, 4 Accessori, Dispositivo Di Epilazione (Bri957/00), ‎6.5 x 14.5 x 18.5 cm; 1.36 Kg La tecnologia IPL: Lumea IPL previene la ricrescita dei peli per godere di 6 mesi di pelle liscia e depilata* e di una riduzione dei peli fino al 92% in soli 3 trattamenti**

Per i più stilosi in famiglia

E per l’amico appassionato di stile e grooming? Questo Natale ci pensa Philips! OneBlade semplifica ogni routine di rasatura e con la nuova lama 360, che si adatta ad ogni curva del viso, è ancora più semplice.

Philips OneBlade Face & Body con lama 360: se invece si possiede già OneBlade, Philips ha appena lanciato la nuova e innovativa lama 360. Si muove in tutte le direzioni e si adatta ad ogni curva del viso, mantenendo un contatto costante con la pelle e garantendo controllo in ogni momento. Rade, regola e rifinisce facilmente, anche le aeree più difficili da raggiungere, con un minor numero di passate e un maggior comfort. Disponibile su Philips.it al prezzo consigliato di €56,99 per la versione Face & Body

Per una rasatura comoda e personalizzata

Per regalare una pelle del viso perfettamente liscia e rasata, c’è Philips Shaver Serie 9000, il rasoio più intelligente di Philips che offre una rasatura ottimale e precisa grazie alle lame NanoTech a doppia precisione, e un’esperienza personalizzata con la tecnologia Skin IQ che si adatta all’utente.

Philips Shaver Serie 9000: Conoscete qualcuno in famiglia che si rade regolarmente ed è alla ricerca di un dispositivo all’avanguardia? Philips Shaver S9000 è il rasoio più smart e preciso, dotato di intelligenza artificiale per un incredibile comfort della pelle. I sensori avanzati del rasoio rilevano la pressione applicata e il segnale luminoso indica se la pressione esercitata è eccessiva o insufficiente. Per una rasatura personalizzata, che si adatta a tutti, e una pelle protetta. Disponibile su Philips.it al prezzo consigliato di €223,99.

Per gli amanti del benessere che vogliono un sorriso sano

Regalate un sorriso più bianco e più sano con la tecnologia più avanzata di Philips grazie allo spazzolino elettrico Sonicare con tecnologia Sense IQ.

Philips Sonicare 9900 Prestige: Philips Sonicare 9900 Prestige rileva il tuo stile di spazzolamento e si adatta in tempo reale durante la pulizia. La testina è dotata di setole angolate che aiutano a rimuovere fino a 20 volte più placca anche nelle aree più difficili da raggiungere. Le punte triangolari rimuovono fino al 100% di macchie in più in meno di due giorni e le setole più lunghe puliscono in profondità, per gengive fino a 15 volte più sane in sole due settimane. Tutto questo senza dover mai cambiare testina! Utilizzando l’App Sonicare è possibile ricevere una guida personale che aiuta a spazzolare i denti nel modo più efficace possibile. Philips Sonicare può essere ricaricato in posizione verticale su un’elegante base di ricarica che si adatta a qualsiasi bagno moderno. Il dispositivo indispensabile per la routine di cura personale. Disponibile su Philips.it al prezzo consigliato di €349,99 o in abbonamento con la soluzione Try & Buy a €16,99 al mese.

Regali per neogenitori

La gamma Philips Avent offre ottime idee regalo per i neogenitori o per quelli che lo diventeranno presto; prodotti di uso quotidiano che possono essere utilizzati in casa o in viaggio.

Philips Avent Tiralatte elettrico: ispirato al bambino ed efficace per la mamma, il tiralatte elettrico Philips Avent offre il perfetto equilibrio tra aspirazione e stimolazione del capezzolo, imitando in modo naturale la suzione del bebè. Questa tecnologia di movimento naturale consente un flusso di latte più rapido, adattandosi delicatamente alle dimensioni e alla forma del capezzolo. Questo prodotto è disponibile come tiralatte singolo o doppio. Disponibile su Philips.it al prezzo consigliato di €119,99.

Philips Avent Digital Video Baby Monitor: un regalo perfetto per i futuri genitori. Il video baby monitor digitale Philips Avent ti permette di mantenere un collegamento sicuro e privato con il vostro bambino in ogni momento. Potrete ascoltare il vostro bambino con una qualità audio perfetta e vederlo in una visione cristallina (LCD da 2,7″), sia di giorno che di notte. Disponibile su Philips.it al prezzo consigliato di €299,99 o in abbonamento con la soluzione Try & Buy a €29,99 al mese.

E voi? Cosa ne pensate di questi strepitosi prodotti Philips ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).