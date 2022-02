Philips Sound GO: l’audio per gli sportivi

Ecco i nuovi entrati nella linea Philips Sound GO. Le cuffie Philips A7507 TWS offrono una combinazione ibrida unica di driver di alta qualità, rivestiti in grafene, per un’eccellente qualità del suono con tecnologia a conduzione ossea per garantire chiamate ad audio cristallino, anche in ambienti ventosi e rumorosi. Gli speaker Bluetooth Philips S4807 e S7807 sono il compagno perfetto per tutte le attività sportive: resistenti alla polvere e all’acqua con una robusta finitura in gomma a doppio strato nell’elegante versione Black & Red o White & Yellow

Nel 2022, Philips Sound GO amplia la sua gamma di cuffie sportive con l’introduzione delle eccezionali cuffie ‘ibride’ Philips A7507 true wireless ANC. Inoltre, per la prima volta, il marchio aggiunge gli Speaker Bluetooth portatili come nuova categoria di prodotto con i nuovi Philips S4807 e S7807. TP Vision, la società madre dietro i marchi Philips TV & Sound, ha riscosso un grande successo con la serie Philips Sound Sport che fa parte dell’ambiziosa strategia dell’azienda di essere il principale brand premium nel segmento delle cuffie sportive. Sotto l’ombrello del concept Philips GO, la serie presenta una gamma di cuffie progettate per aggiungere ulteriore divertimento agli stili di vita dinamici e attivi o agli allenamenti degli atleti, grazie alla combinazione di molteplici fattori quali comfort, robustezza, resistenza all’acqua e ottimo suono in movimento.

Philips Sound GO: tante prodotti per gli sportivi (e non solo)

La nuova serie è stata anche influenzata dalla stretta collaborazione di Philips Sound con il Team Jumbo Visma (dal 2020), la più importante squadra olandese di ciclismo e pattinaggio. Una partnership che ha permesso alle intuizioni e alle esperienze dei migliori professionisti del team, di partecipare attivamente al design finale del prodotto, fornendo – grazie ai loro feedback – specifiche per la realizzazione.

Philips A7507: elevato comfort per sport ad alta intensità

Le cuffie Philips A7507 TWS offrono una qualità audio eccezionale sia che ci si alleni in una palestra rumorosa, che si corra all’aperto o si faccia un’escursione in un ambiente ventoso. Questo è possibile grazie a una combinazione di riproduzione tramite grandi driver rivestiti di grafene a bassa distorsione e più compatibilità con entrambi i codec LDAC e AAC. Un nuovo sistema ANC Pro offre una scelta di isolamento completo o il bypass del suono ambientale, con l’inclusione di un algoritmo dedicato per ridurre ulteriormente il rumore del vento.

Le caratteristiche ibride delle cuffie Philips A7507 della serie Philips Sound GO includono anche microfoni a conduzione ossea per migliorare la chiarezza e garantire una qualità di chiamata cristallina, anche quando si corre o si fa una camminata con sottofondo rumoroso. La durata della batteria è molto buona: gli auricolari offrono otto ore di riproduzione e la ricarica veloce USB-C permette un’ora di riproduzione dopo soli 15 minuti. Altre 21 ore di carica sono garantite tramite la custodia del prodotto. Philips A7507 assicurano un comfort di lunga durata grazie all’integrazione di stabilizzatori per gli auricolari e gommini in diverse dimensioni.

Philips S7807 e S4807: audio Bluetooth in movimento

I nuovi speaker Bluetooth condividono la stessa filosofia di design delle cuffie sportive di Philips: sono solidi e resistenti all’acqua, comodi e facili da trasportare e offrono un ottimo suono sia in casa sia in giro. Questi altoparlanti portatili sono progettati per essere portati ovunque e possono essere utilizzati in qualsiasi condizione, grazie al loro design antipolvere e impermeabile. La robusta finitura in gomma a doppio strato è disponibile nelle eleganti colorazioni Black & Red o White & Yellow con elementi grigi e un cordino integrato e staccabile.

Philips S7807 offre un suono ampio e di alta qualità in relazione alle sue dimensioni compatte e adatte alla borsa – 104 x 104 x 280 mm – grazie all’integrazione di due tweeter da 20 mm con due woofer medio/bassi da 70 mm più un radiatore passivo per garantire bassi profondi e un suono chiaro per i toni medi e alti. L’output di potenza è un impressionante 40 Watts con un playtime di 24 ore. Lo speaker S7807 può anche essere usato per caricare un altro kit agendo come power bank 5000mAh.

ll più piccolo, Philips S4807 è uno speaker compatto nelle sue dimensioni (70x70x169mm) e sfoggia un suono eccezionale grazie all’integrazione di un tweeter di 20mm, un driver medio/basso di 45mm, più due radiatori passivi e con 10 watt di potenza disponibile per un tempo di riproduzione di 12 ore. Entrambi i modelli, Philips S7807 e S4807 offrono una facile connessione multipoint Bluetooth 5.2 a più dispositivi e offrono in modo semplice la possibilità di effettuare chiamate senza mani tramite il push-to-talk e attivazione dell’assistente vocale.

Oltre ad essere robusti, potenti e facilmente trasportabili, i nuovi speaker possono anche essere accoppiati con un secondo set per offrire un suono stereo più ampio, pronto a far iniziare la festa.

Philips Sound GO: prezzi e disponibilità

Le cuffie Philips A7507 TWS saranno disponibili in Italia a partire dal quarto trimestre 2022 al prezzo consigliato al pubblico di 179,99 Euro. Gli speaker Bluetooth Philips S7807 e Philips S4807, saranno disponibili in Italia a partire dal mese di marzo 2022 al prezzo consigliato rispettivamente di 199,99 Euro e di 79,99 Euro. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!