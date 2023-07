Philips Sonicare: lo spazzolino elettrico per mantenere il sorriso tutta l’estate

Tra i consigli per un’estate perfetta non dimenticate l’igiene orale con lo spazzolino elettrico Philips Sonicare da portare assolutamente in vacanza. L’ articolo da viaggio n°1 da mettere in valigia

La stagione delle vacanze è finalmente arrivata! Ma l’estate non deve farci dimenticare di mantenere una routine di igiene orale costante. Spazzolare meno i denti è un’abitudine comune a molti vacanzieri; tuttavia, una corretta cura della bocca migliora la salute del cavo orale e del corpo in generale.

Diversi studi hanno infatti dimostrato un legame tra le malattie parodontali e altre sistemiche come il diabete e le malattie cardiache. Per comodità, spesso durante i viaggi si passa allo spazzolamento manuale, ciò nonostante, lospazzolino elettrico resta anche in vacanza un elemento essenziale per garantire una perfetta igiene orale.

Spazzolino elettrico Philips Sonicare: il tuo compagno di viaggio

Studi dimostrano infatti che gli spazzolini elettrici rimuovono più placca e aiutano a migliorare la tecnica di spazzolamento, garantendo una maggiore sensazione di pulizia. Non rispettare la routine dello spazzolino elettrico può quindi portare a un maggiore accumulo di placca in vacanza e a problemi conseguenti.

I vantaggi dell’elettrico rispetto al manuale non si fermano qui. Le setole intelligenti Sonicare, come nei modelli Philips Sonicare DiamondClean Prestige e DiamondClean 9000, compiono fino a 62.000 movimenti al minuto. Offrendo risultati equivalenti a un mese di spazzolamento manuale in soli due minuti.

Qualunque sia la destinazione, porta il sorriso in vacanza con te

Philips Sonicare 9900 Prestige e Philips Sonicare DiamondClean 9000 sono i perfetti compagni di viaggio per la tua estate. Dotati di sensori integrati, rilevano la pressione esercitata sui denti e sulle gengive durante lo spazzolamento. Inoltre, grazie alla tecnologia SenseIQ, Philips Sonicare 9900 Prestige riduce la pressione se risulta troppo eccessiva.

Entrambi gli spazzolini mettono a disposizione una pratica e compatta custodia da viaggio, caricatore USB-C integrato e cavo di ricarica, per non rimanere mai a corto di batteria, ovunque si vada.

Il timore che la batteria possa terminare spinge infatti sulla scelta del manuale in vacanza. Anche questo è un mito da sfatare. Se caricata completamente prima del viaggio, la batteria del Philips Sonicare durerà il tempo necessario di una tipica vacanza all’estero; con la possibilità di usare lo spazzolino fino a 2 settimane.

Infine, gli spazzolini Philips Sonicare pesano solo 0,5 kg, per cui rimane abbastanza spazio in valigia per tutto il resto degli essenziali!

E voi? Cosa ne pensate di questo amico delle vacanze targato Philips ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).