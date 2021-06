Philips Smart TV: arrivano anche i canali Apple TV

A partire dall’1 giugno 2021 i clienti che hanno acquistato una TV Android di Philips possono godersi Apple TV+, i canali Apple TV e molto altro

TP Vision ha annunciato da poco che l’app Apple TV, che include Apple TV+, è disponibile ora sui TV Android di Philips in Europa, APMEA e LATAM, dove i clienti che hanno un Philips Android TV compatibile, potranno divertirsi e accedere facilmente a Apple TV+, ai canali di Apple TV e molto altro direttamente dall’home page del proprio Smart TV.

Philips Smart TV: ecco cosa comprende Apple TV

L’app Apple TV include Apple TV+, il servizio di abbonamento video di Apple che offre programmi, film e documentari originali e pluripremiati dei narratori più creativi del mondo. Gli abbonati possono godersi gli Apple Originals, tra cui le serie come “Ted Lasso”, “The Morning Show”, “For All Mankind” e “Servant”, nonché film come “Greyhound”, “Palmer” e “Wolfwalkers”.

Inoltre, sull’app Apple TV, i clienti possono guardare i canali Apple TV, come STARZPLAY, Acorn TV e Noggin e guardare online e offline, senza pubblicità e on demand, direttamente sull’app ufficiale. Tramite family sharing, fino a sei membri della famiglia possono condividere gli abbonamenti ai canali utilizzando il proprio ID Apple e la propria password. I clienti possono anche usufruire di consigli personalizzati e curati e accedere alla propria libreria di acquisti di film e programmi TV da Apple.

Chi possiede un TV Android di Philips del 2021, appena acquistato, troverà l’app Apple TV preinstallata sulla schermata iniziale della Smart TV. I consumatori con un vecchio TV Philips Android (con Android TV 8 o successivi), possono aggiungere l’applicazione all’elenco dei preferiti tramite l’app store di Google Play.

Tutta la gamma di TV Android dell’azienda include sia la compatibilità Dolby Vision sia Dolby Atmos, che insieme all’esclusiva funzione Philips Ambilight, in cui l’illuminazione a led posta sul retro del TV proietta un alone di luce colorato, che corrisponde esattamente all’immagine sullo schermo, presenterà i contenuti di Apple TV+ per un’esperienza cinematografica di alta qualità.

