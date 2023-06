Philips SHAVER Series 5000: ottimo rasoio da barba al prezzo giusto

State cercando un nuovo rasoio da barba, ma non volete spendere eccessivamente? Philips SHAVER Series 5000 potrebbe fare al caso vostro, vi spieghiamo perché

I rasoi da barba elettrici sono strumenti molto utilizzati dagli uomini per la rasatura quotidiana. Rispetto ai tradizionali rasoi manuali, questi strumenti sono più comodi da utilizzare e permettono di ottenere una rasatura molto più precisa e uniforme e soprattutto meno ferite. Un altro vantaggio dei rasoi elettrici è la facilità di pulizia e manutenzione. In genere, questi strumenti sono dotati di un sistema di pulizia automatico che permette di eliminare facilmente i residui di peli e di mantenere sempre le lamelle affilate e funzionanti. Inoltre, i rasoi da barba elettrici possono essere utilizzati insieme ad accessori come i pettini regolabili e le testine intercambiabili, che permettono di ottenere diversi tipi di taglio o di styling della barba.

Ormai si tratta quindi di un accessorio molto diffuso e a volte anche costoso. Ecco perché vogliamo parlarvi un po’ di Philips SHAVER Series 5000, un ottimo rasoio da barba elettrico con un prezzo più che abbordabile che ha ricevuto ottime recensioni su eWeki.



Philips SHAVER Series 5000: realizzato in plastica

Da qualche parte si deve rinunciare per risparmia. Il corpo di questo rasoio da barba è realizzato per la maggior parte in plastica ovviamente. Tuttavia si tratta di una plastica con un buon feedback tattile: morbida e non troppo liscia permette di avere un buon grip quando si utilizza il rasoio. Inoltre è molto leggero per via della sua costruzione.

Anche la testa di Philips SHAVER Series 5000 ha molti componenti in plastica – a parte le lame ovviamente. Questo rende un pochino più complicata la pulizia perché i residui di peluria tendono a rimanere attaccati a causa dell’attrito superiore rispetto ad altri materiali come il metallo.

Philips SHAVER Series 5000: come taglia?

La qualità delle lame nelle testine rotanti è buona e si riesce in poche passate a sistemare una barba cresciuta anche per 2-3 giorni. Servono sempre più passate per pulire e lisciare completamente la pelle e se invece avete una barba un po’ più folta ci vorrà un po’ di pazienza in più. Le tre testine comunque si adattano abbastanza facilmente alle curve del volto. Philips SHAVER Series 5000 funziona sia a secco che con pelle umida, anche se per la nostra esperienza, il taglio a secco è più efficacie perchè i peli tendono ad incastrarsi meno nelle testine. Presente anche un accessorio per regolare le basette.

La ricarica prende circa un’ora, ma si può utilizzare dopo pochi minuti per una rasatura di emergenza. L’autonomia dura circa un’ora, ma dipende molto dallo sforzo a cui viene sottoposto.

Conclusioni

Vi abbiamo parlato di questo rasoio con un buon prodotto, non privo di difetti, ma tutto sommato buono. Ma perché è così interessante? Semplice: potete acquistarlo su eWeki per meno di 70 euro. Il sito gode un buon feedback su recensioneitalia.it e vi consente di accedere a tanti prodotti in offerta. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!