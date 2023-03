Philips presenta Lumea IPL Serie 9900

In concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna, Philips lancia il nuovo Philips Lumea IPL Serie 9900, il dispositivo di epilazione IPL più intelligente di sempre con funzionalità SkinAI

Il nuovo Lumea è infatti dotato di esclusive funzioni basate su Intelligenza Artificiale, disponibili sull’app Lumea IPL, che forniscono un’analisi virtuale personalizzata della pelle ed una guida al trattamento, migliorando nettamente l’esperienza nella fruizione del device. Basato sulla tecnologia utilizzata nei saloni di bellezza professionali, Lumea IPL Serie 9900 con SkinAI utilizza la luce pulsata intensa (IPL) per inibire la ricrescita del pelo, grazie a delicati impulsi di luce che colpiscono le radici. È stato infatti dimostrato che il dispositivo riduce i peli fino al 92% in soli tre trattamenti e garantisce una pelle liscia e depilata fino a 12 mesi.

La tecnologia SenseIQ di Philips Lumea IPL Serie 9900 si adatta e si prende cura della pelle e del corpo: il sensore SmartSkin legge la tonalità della pelle e predispone un’impostazione di luce confortevole per l’utente, mentre i quattro accessori intelligenti adattano programmi personalizzati ad ogni area del corpo.

Funzionalità esclusive dell’app basate su intelligenza artificiale

A differenza di qualsiasi altro dispositivo IPL precedente, Lumea IPL Serie 9900 è dotato di tre nuove ed esclusive funzioni AI, disponibili su app Lumea IPL, in grado di fornire un’analisi virtuale della pelle ed una guida al trattamento personalizzati: l’Analizzatore di Skin Selfie misura le condizioni della pelle e offre suggerimenti su come prendersene cura; l’Audio Flash Counter guida l’utente in tempo reale sulla copertura dell’area da trattare; l’Analizzatore dei peli corporei monitora la riduzione dei peli tra un trattamento e l’altro. Sicuro e delicato, anche sulle aree sensibili.

Sviluppato in collaborazione con i dermatologi e testato da oltre 3.000 donne, Lumea IPL Serie 9900 con SkinAI è progettato affinché possa essere utilizzato in modo sicuro e funzionale. Il dispositivo è dotato di quattro accessori ergonomici – corpo, bikini, viso e ascelle – appositamente progettati per adattarsi alla perfezione a ogni curva del corpo, consentendo programmi più efficaci in base alla zona.

Il dispositivo agisce su un’ampia varietà di peli, compresi quelli naturalmente scuri, biondi, castani e neri e su diverse carnagioni, da chiare a scure. Inoltre, è dotato di un filtro UV integrato per la protezione dai raggi UV.

Come ottenere il massimo dal dispositivo Philips Lumea

Il primo step è la depilazione, con rasoio, ceretta o epilatore. Prima di utilizzare Lumea IPL 9900 Series con SkinAI, rimuovere tutti i peli per garantire efficacia e sicurezza. A tale scopo è necessario radere, epilare o depilare le aree che si intende trattare. Se si sceglie la ceretta, si consiglia di attendere almeno 24 ore prima di utilizzare il dispositivo.

In Europa, Lumea IPL 9900 Series con SkinAI viene fornito con l’epilatore viso che può essere utilizzato come pre-trattamento; questo accessorio infatti rimuove facilmente la peluria prima di utilizzare il flash.

Seguire il programma di trattamento.

Per ridurre significativamente i peli, si consiglia di utilizzare Lumea IPL Serie 9900 con SkinAI una volta ogni due settimane per i primi quattro trattamenti. Per mantenere i risultati, è necessario poi ripetere i trattamenti ogni quattro settimane. Dopo soli otto trattamenti di ritocco, la pelle sarà priva di peli per 12 mesi.

Scaricare l’app Lumea IPL

L‘app Lumea IPL, disponibile gratuitamente per il download su dispositivi iOS e Android, consente di ottenere un’analisi personalizzata della pelle ed una guida al trattamento facendo leva sulla tecnologia AI. L’app fornisce inoltre suggerimenti e consigli per migliorare la salute della pelle e l’efficacia del trattamento; è anche possibile controllare i progressi dell’epilazione fin dal primo utilizzo.

Quando usare il dispositivo? L’IPL funziona meglio su una pelle pulita e fresca, quindi evitare di utilizzare il dispositivo dopo una doccia calda o un allenamento. Inoltre, poiché la pelle sarà più sensibile subito dopo il trattamento, evitare di usare profumi e deodoranti per 24 ore dopo il trattamento.

Philips Lumea IPL 9900 Series è disponibile in esclusiva su Philips.it al prezzo consigliato di €599,99. Disponibile, inoltre, in abbonamento attraverso il programma Lumea TRY&BUY, che permette agli utenti di provare a casa la tecnologia IPL di Philips Lumea Serie 9900 pagando una cifra mensile di 34,95€, e la possibilità di ammortizzare il costo totale o di annullare e restituire il dispositivo entro 12 mesi.

E voi? Cosa ne pensate del nuovo Philips Lumea IPL Serie 9900 con SkinAI. Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).