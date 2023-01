PHILIPS OneBlade & MKERS annunciano il rinnovo della partnership per il 2023. Si consolida la collaborazione tra le due realtà, che prolungano la loro partnership con l’obiettivo di rafforzare lo storytelling che lega stile e sport

Philips Italia (qui per maggiori info) annuncia il rinnovo della partnership con Mkers, realtà di riferimento nel settore eSports italiano! Confermandosi, con il suo prodotto di punta per lo shaving maschile OneBlade, main sponsor del team FIFA 2023.

Dettagli sul rinnovo della collaborazione di PHILIPS OneBlade & MKERS

La collaborazione che ha visto Philips OneBlade diventare parte della rete degli sponsor del team di pro-player nell’Aprile 2022 continuerà ancora per il 2023. Questo rinnovo è frutto degli straordinari risultati ottenuti lo scorso anno. Ed anche in questa stagione si concretizzerà con l’inserimento di OneBlade come main sponsor della maglia ufficiale del Team FIFA di Mkers. La nuova jersey, che vestirà i pro-player durante i più importanti eventi gaming, subirà inoltre un restyling grazie all’ulteriore collaborazione con il brand Umbro, produttore inglese di abbigliamento sportivo e calcistico. La creatività della campagna sviluppata in sinergia tra Philips OneBlade e Mkers si concentra sul concept ‘360′, come ulteriore espansione della correlazione, sempre più presente, tra stile e sport. ‘360’ riprende infatti il concetto di tecnologia innovativa della nuova lama di OneBlade, e si connette al mondo eSport ricordando la forma circolare di un pallone da calcio o dei tasti del joypad.

Sile & gaming

Il rinnovo della partnership giunge quindi come coronamento di un anno di grandi successi. Questo oltre alle iniziative sviluppate online, ha portato Philips OneBlade ad essere presente per la prima volta alla Milan Games Week. Durante l’evento più importante del panorama gaming italiano, Philips OneBlade ha dato la possibilità ai visitatori di testare con mano i benefici del nuovo OneBlade 360. Oltre che godere di una rasatura professionale grazie all’esclusivo corner barber shop presente nel padiglione Mkers. Questa iniziativa ha permesso quindi di sottolineare ulteriormente come stile e gaming possano andare di pari passo grazie anche al trial di FIFA23.

Dichiarazioni in merito al rinnovo della collaborazione di PHILIPS OneBlade & MKERS

A commentare la rinnovata collaborazione tra le due grandi realtà Simone Marcucci, Media, PR & Influencer Marketing Manager – Personal Health Italia, Israele e Grecia, Philips:

La scelta di diventare official sponsor di Mkers ha rappresentato nel 2022 un grande passo avanti nella nostra strategia di comunicazione ed ha portato il brand ancora più vicino al consumatore puntando al target più giovane. Il gaming continua ad essere un settore su cui Philips intende puntare, da qui la volontà di confermare anche per il 2023 l’accordo con Mkers, realtà italiana leader di questo mercato. Il 2022 per Mkers è stato un anno di crescita importante e la partnership con Philips OneBlade ne è stata assoluta protagonista. Il rinnovo per il 2023 rappresenta per noi un importante segnale di stabilità del nostro percorso e di crescita dell’intero mercato. È un grande orgoglio per noi inoltre far parte dei team di prima fascia della scena competitiva di FIFA, questo infatti ci ha permesso di esser presenti nel titolo a poca distanza dall’uscita di FIFA 23 con il nostro kit in-game, che sarà nuovamente disponibile all’interno della modalità FUT dal 9 al 23 febbraio e dove Philips OneBlade figura in qualità di Main Sponsor

aggiunge Thomas De Gasperi, Presidente di Mkers S.p.A.

I numeri di Philips OneBlade

Grazie a questa partnership, nel 2022 Philips OneBlade a livello di brand ha generato una gross reach di oltre 58 milioni di utenti. A cui vanno aggiunti ulteriori 15 milioni grazie al network Mkers. Nel dettaglio, Draft Your Style, l’esclusivo format che ha visto la realizzazione di contenuti editoriali inediti su Twitch, con protagonisti volti noti dello sport italiano. Tra cui il pugile Guido Vianello, il calciatore della Fiorentina Gaetano Castrovilli, il karateka italiano Luigi Busà e Luca Favilla. Ed ancora l’ex ballerino della scuola di Amici e insegnante di Ballando con le stelle 2019, ha conquistato una gross reach di circa 5 milioni. Durante i Team Of The Season ‘TOTS’ 2022, trasmessi sul canale Twitch di EA Sports, il match che vedeva la squadra dei Mkers contro i DireWolves è stato il più visto in assoluto del campionato. Raggiungendo oltre 52.000 utenti unici.

Philips OneBlade 360 l’accessorio perfetto per gli appassionati di eSports

Philips OneBlade 360 è il rasoio elettrico alleato per la cura dell’uomo, che rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza in modo facile e veloce. Grazie a Philips OneBlade 360 non è necessario utilizzare altri strumenti. È dotato di una lama 360 per il viso, una original per il corpo e una guaina protettiva per le aree più sensibili, che proteggono dai tagli e permettono sia la rasatura che il taglio di qualsiasi parte del corpo. OneBlade permette di radere tutte le aree del corpo in modo comodo, semplice e sicuro, sia con pelle bagnata che asciutta. Infine, grazie al sistema di protezione extra della pelle, è perfetto per le zone più sensibili.

E voi? Cosa ne pensate del rinnovo della collaborazione di PHILIPS OneBlade & MKERS ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).