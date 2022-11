Philips Lumea: un’estate liberi dal pensiero della depilazione

I mesi autunnali e invernali sono il momento migliore per iniziare un trattamento di luce pulsata e ottenere risultati duraturi giusto in tempo per la bella stagione, scopriamo insieme in questo articolo Philips Lumea

L’inverno è un periodo in cui si sta al caldo e, ci si accoccola in casa; quale migliore scusa se non quella di rilassarsi e dedicarsi alla propria routine di bellezza preferita? Anche se quando fuori fa freddo l’estate può sembrare molto lontana, i mesi invernali sono un ottimo momento per iniziare a sentirsi più sicuri di sé in tempo per l’estate, soprattutto per quanto riguarda la depilazione.

Facile da usare, Philips Lumea è un modo sicuro e delicato per ottenere una depilazione a lungo termine direttamente tra le mura domestiche. Non esiste un modo giusto o sbagliato di portare i peli sul corpo: sia che si preferisca farli crescere, sia che si desideri la sensazione di una pelle liscia e priva di peli, tutti devono sentirsi liberi e sicuri della propria pelle.

Se questo significa rimuovere i peli del corpo a casa, e si vogliono ottenere risultati duraturi, è importante scegliere un metodo efficace, sicuro e delicato. Ecco perché Philips Lumea Serie 9000 potrebbe rappresentare la scelta migliore, oltre che un fantastico regalo di Natale per chi preferisce passare l’estate a divertirsi piuttosto che in un salone di bellezza!

Le parole di Simone Marcucci

Simone Marcucci, Media, PR & Influencer Marketing Manager – Philips Personal Health Italia, Israele e Grecia, afferma:

Sebbene sia possibile utilizzare Philips Lumea tutto l’anno, iniziare i trattamenti in autunno e in inverno aiuta ad ottenere una pelle priva di peli a lungo termine, giusto in tempo per l’estate, poiché sono necessari 12 trattamenti in totale per ottenere i massimi risultati, il tutto nel comfort della propria casa.

Risultati che durano tutta l’estate

Per ridurre significativamente i peli del corpo, si consiglia di utilizzare Philips Lumea una volta ogni due settimane, per i primi quattro trattamenti. Per mantenere i risultati, poi è necessario ripetere i trattamenti ogni quattro settimane. Dopo soli otto trattamenti di ritocco, si è liberi dai peli per sei mesi. Quindi, se si inizia a utilizzarlo a gennaio, ad aprile la pelle sarà priva di peli e, non bisognerà pensare al prossimo trattamento fino ad ottobre.

Come funziona Philips Lumea

Utilizza una tecnologia innovativa basata sulla luce, chiamata Luce Pulsata Intensa (IPL), derivata dalla tecnologia utilizzata nei saloni di bellezza professionali, e funziona applicando delicati impulsi di luce alle radici dei peli, addormentandoli. Ciò ne impedisce gradualmente la ricrescita. Il dispositivo è stato sviluppato in collaborazione con esperti scienziati e dermatologi e testato da oltre 3.000 donne per garantirne la sicurezza e l’efficacia nell’uso domestico.

Philips Lumea Serie 9000 con tecnologia SenseIQ, l’ultima e più avanzata aggiunta alla gamma di dispositivi a luce pulsata domestici di Philips, è dotata di un sensore SmartSkin, che rileva la tonalità della pelle e determina l’impostazione della luce più confortevole per l’utente.

Come ottenere il massimo dai trattamenti invernali

Rimuovere tutti i peli prima di iniziare il trattamento consente alla luce di Philips Lumea di raggiungere più efficacemente le radici dei peli. È possibile radere, epilare o depilare le aree che si intende trattare. Se si sceglie la ceretta, si consiglia di attendere almeno 24 ore prima di utilizzare Lumea.

Se siete alle prime armi con la luce pulsata, è possibile testare i risultati di Philips Lumea prima di acquistare il dispositivo. Grazie al programma Try&Buy di Philips, è possibile pagare il dispositivo a rate anziché in un’unica soluzione, con la possibilità di ammortizzare il costo totale del dispositivo in 12 mesi (€34,95 al mese), oppure di restituirlo entro 12 mesi.

Per ottenere il massimo dal dispositivo, è possibile scaricare l’applicazione Philips Lumea IPL su dispositivi Apple o Android per creare un programma di trattamento personalizzato per ogni zona del corpo. L’app è in grado di fornire suggerimenti e consigli durante ogni trattamento, per assicurare di ottenere e mantenere risultati duraturi.

La luce pulsata funziona meglio su una pelle pulita e fresca, quindi evitare di utilizzarla dopo una doccia calda o un allenamento. Poiché la pelle sarà più sensibile subito dopo il trattamento, evitare di usare profumi e deodoranti per 24 ore dopo il trattamento.

Lo sapevate?

Riduce i peli fino al 92% in soli tre trattamenti

Agisce su un’ampia varietà di peli, compresi quelli naturalmente biondi scuri, castani e neri

Funziona su diverse tonalità di pelle, dal bianco al marrone medio

Rileva la tonalità della pelle premendo un pulsante e indica l’impostazione di luce più confortevole specifica per l’utente grazie al sensore SmartSkin

Può essere utilizzato con o senza cavo, consentendo di arrivare ai punti più difficili da raggiungere e rendendolo il più conveniente tra i sistemi IPL

Disponibilità

Philips Lumea Serie 9000, è disponibile al prezzo consigliato di €599,99, sul sito internet dedicato, oppure con abbonamento Try&Buy a soli €34,95 al mese.