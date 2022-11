Philips: ecco alcune idee regalo per questo Natale

Natale avanza inesorabilmente e Philips si prepara al meglio a questo evento proponendoci alcune idee regalo. Vediamone tutti i dettagli

Uno degli eventi più attesi di tutto l’anno da grandi e piccini, finalmente è alle porte. Con il Black Friday e il Cyber Monday alle porte, Philips ci propone alcune idee regalo per questo Natale in arrivo e in questa vetrina vi mostreremo quelli che sono i migliori prodotti del marchio olandese da donare ad amici e familiari.

Tutte le idee regalo di Philips per Natale

Il primo prodotto proposto sono le cuffie Philips H8507. Queste cuffie offrono un suono eccezionalmente ricco e chiaro che potrete apprezzare sia durante l’ascolto della musica che durante le chiamate anche grazie al microfono ad asta rimovibile che permette di farsi sentire con la massima chiarezza anche dagli altri. Sono dotate del sistema Noise Cancelling Pro per un migliore isolamento e concentrazione, mentre la modalità di avviso aiuta a sentire i suoni dell’ambiente circostante. La durata della batteria è di ben 55 ore; ciò ci permetterà di ascoltare musica per varie ore senza dover ricaricare sempre il dispositivo.

Per gli sportivi di casa che non rinunciano agli allenamenti durante il periodo delle feste, Philips consiglia le sue cuffie wireless TAA6606. Queste cuffie sono ingegnose grazie alla tecnologia a conduzione ossea realizzata appositamente per coloro che desiderano ascoltare musica di alta qualità, ma che vogliono comunque sentire i suoni di sottofondo. Questa tecnologia trasmette le vibrazioni sonore all’orecchio attraverso gli zigomi, in modo da poter tenere traccia negli ambienti affollati. Hanno una struttura in titanio rinforzata super leggera progettata per adattarsi perfettamente sotto un casco da bicicletta. Inoltre, le cuffie includono una luce LED ad alta visibilità che può essere controllata tramite l’app Philips Headphones.

Per i più piccoli Philips ha pensato alle cuffie wireless over ear TAK4206. Appositamente progettate per essere sicure per le orecchie dei più giovani, offrono driver da 32mm limitati a 85 dB. I genitori possono impostare i limiti massimi di volume e tempo di riproduzione nell’app Philips Headphones. Con una sola ricarica, completa in due ore, offrono 28 ore di riproduzione.

Philips S4807 è uno speaker portatile solido e resistente all’acqua, comodo e facile da trasportare. È progettato per essere portato ovunque e può essere utilizzato in qualsiasi condizione, grazie al suo design antipolvere e impermeabile. È uno speaker compatto nelle sue dimensioni e sfoggia un suono eccezionale grazie all’integrazione di un tweeter di 20mm, un driver medio/basso di 45mm, più due radiatori passivi e con 10 watt di potenza disponibile per un tempo di riproduzione di 12 ore.

Durante le vacanze di Natale, viaggiare stando comodi sul divano di casa è possibile con il TV Philips 8517 della linea Performance Series, meglio conosciuto come The One. Grazie alla tecnologia Ambilight ci si trova immersi nelle immagini per un’esperienza visiva senza precedenti. Il sistema di illuminazione a LED sui bordi del televisore si illumina e cambia colore in perfetta sincronia con i colori dell’azione sullo schermo per un’atmosfera calda e coinvolgente. Questo TV è un LCD di alta qualità nella categoria Android 4K. Assicura, infatti, un’esperienza di visione cinematografica grazie a Dolby Vision e immagini di qualità anche grazie al processore Philips P5.

Come gli altri prodotti della linea Philips Fidelio, l’altoparlante FS1 offre design, materiali e prestazioni di alto livello. La vostra musica preferita vi lascerà a bocca aperta quando utilizzerete lo speaker, ma l’esperienza sarà ancora più sorprendente quando lo collegherete al vostro TV Ambilight.

