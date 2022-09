Philips Hue: nuove esperienze di illuminazione

Philips Hue a IFA 2022, per proporre nuove esperienze di illuminazione pensate per momenti di svago coinvolgenti, scopriamoli insieme in questo articolo dedicato

Signify, leader mondiale nell’illuminazione, presenta una nuova gamma di prodotti per l’illuminazione intelligente e nuove funzionalità dell’app Philips Hue, pensati per completare l’arredamento di casa con design unici, creare l’atmosfera perfetta e dare vita a esperienze di gaming e musica ancora più coinvolgenti.

I nuovi lanci includono un’interessante gamma di lampadine in stile contemporaneo disponibili in tre modelli unici, una nuova lightstrip, appositamente progettata per illuminare il monitor del PC durante i momenti di gaming e la nuova funzionalità Mimic presence dell’app Hue per una maggiore tranquillità quando si è fuori casa. Inoltre, Philips Hue ha collaborato con nuovi partner per migliorare ulteriormente l’esperienza di illuminazione mentre si gioca ai videogame o si ascolta la musica, rendendola ancora più perfetta.

Completa l’arredamento con un design contemporaneo, tradizionale e pratico

Le nuove lampadine Philips Hue Lightguide, dall’accattivante design contemporaneo, offrono tutte le funzionalità di illuminazione intelligente di Philips Hue.

Disponibili in tre modelli: sferico, ellittico e triangolare, le lampadine Lightguide sono caratterizzate da un nucleo in grado di diffondere luce di qualsiasi colore, mentre la finitura lucida e riflettente le rende ancora più brillanti. Le lampadine Lightguide sono state progettate per essere un accessorio in grado di completare l’arredamento di qualsiasi casa moderna e, si integrano perfettamente con tutte le scene luminose.

Per valorizzarle ulteriormente, le lampadine Lightguide possono essere abbinate al cavo di sospensione e al supporto metallico appositamente progettati. Venduti separatamente, il cavo e il supporto sono disponibili in bianco e nero.

Passando da uno stile contemporaneo a uno più tradizionale, la lampadina a candela ispirata al design vintage Philips Hue Filament, sarà ora disponibile anche nella versione White ambiance, che consentirà di scegliere tra migliaia di sfumature di luce dimmerabile da calda a fredda.

Spettacoli ancora più coinvolgenti grazie alle nuove luci e funzionalità dell’app

La nuova Philips Hue Play gradient lightstrip per PC, offre un’esperienza di luce eccezionale per i momenti di gaming al PC. Le strisce LED gradient sono infatti in grado di riprodurre più colori di luce contemporaneamente, creando un flusso luminoso continuo, intenso e di alta qualità. I colori fluiscono naturalmente l’uno nell’altro dando vita a un effetto davvero coinvolgente.

Play gradient lightstrip lampeggia, danza, si attenua e si illumina seguendo l’azione sullo schermo, per un’esperienza di gioco ancora più immersiva. Si fissa sul retro del monitor con i supporti inclusi e, quando lo schermo è vicino al muro, crea un suggestivo alone luminoso, grazie al design dei supporti di 45 gradi.

Grazie alla sua flessibilità, la lightstrip può essere installata su monitor dritti o curvi ed è disponibile in tre diverse dimensioni adatte ad ogni postazione di gioco: una striscia LED da 24/27 pollici e una da 32/34 pollici per le postazioni da un solo monitor e una striscia più lunga progettata per una postazione da tre monitor con schermi di 24/27 pollici.

Per favorire un’esperienza di gioco davvero coinvolgente, Philips Hue e CORSAIR, hanno collaborato per offrire una configurazione di gioco senza precedenti e dare vita ai videogames. Da oggi sarà infatti possibile utilizzare CORSAIR iCUE per impostare le scene di luce Philips Hue nella stanza o nella postazione da gaming, sincronizzandole con le periferiche di gioco CORSAIR RGB per creare l’atmosfera di gioco perfetta. Disponibile da subito.

Fusione delle due app

Per facilitare la configurazione dell’illuminazione immersiva durante i momenti di svago, che si stia giocando o semplicemente guardando la TV, l’attuale app mobile Philips Hue sync box confluirà nell’app principale Philips Hue entro la fine del 2022. Grazie alla fusione delle due app, gli utenti potranno avviare e completare il loro flusso di intrattenimento completo, tutto da un’unica app.

Nell’app Hue si potranno quindi creare aree di intrattenimento, configurare e gestire la sync box, abilitare funzionalità come il controllo vocale e IR della sync box. L’app mobile sync, che attualmente controlla la sync box, sarà gradualmente eliminata dagli app store.

Infine, sta rendendo disponibile la sincronizzazione delle luci con la musica su un numero maggiore di dispositivi. A breve, sarà infatti possibile immergersi nella musica sincronizzando le luci intelligenti Philips Hue con le canzoni più belle attraverso qualsiasi smartphone Samsung Galaxy grazie a Philips Hue + SmartThings music sync.

Se si possiedono un telefono o un tablet Galaxy, basterà utilizzare la funzione Music Sync dell’app SmartThings di Samsung, per collegare le luci. Quando l’app SmartThings verrà aggiornata, abiliterà automaticamente la sincronizzazione Hue, un modo semplice per sincronizzare le luci e la musica dalla maggior parte dei servizi di streaming sul dispositivo mobile. Disponibile entro la fine del 2022.

Nuova funzionalità Mimic presence, per una maggiore tranquillità quando si è fuori casa

La nuova funzionalità Philips Hue Mimic presence, simula la presenza di qualcuno in casa. È pensata per proteggere la casa con la luce e per sentirsi più tranquilli quando si è fuori casa. Questa funzionalità personalizzata, accende e spegne automaticamente le luci negli orari in cui sono utilizzate abitualmente nelle stanze selezionate dall’utente. È possibile selezionare le luci da automatizzare e scegliere se farle accendere o spegnere continuamente durante il giorno o solo quando fuori è buio. Disponibile dall’inizio di settembre 2022.

Le dichiarazioni di Jasper Vervoort

Jasper Vervoort, Business Leader Philips Hue di Signify, ha dichiarato:

In Signify crediamo che la continua integrazione tra illuminazione intelligente e intrattenimento domestico sia sempre più importante per i nostri utenti, che stiano giocando, guardando la TV o ascoltando musica. Con i nostri nuovi prodotti Philips Hue e funzionalità dell’app, vogliamo offrire loro un’esperienza di intrattenimento sempre più coinvolgente e di semplice utilizzo. Riconosciamo, inoltre, che i consumatori sono sempre più attenti al design, quindi ci sforziamo di mettere a loro di disposizione prodotti di illuminazione nuovi, entusiasmanti ed eleganti, in grado di completare e valorizzare l’arredamento di casa e dare quel tocco in più alle abitazioni.

Disponibilità e prezzi consigliati al pubblico

Lampadine Philips Hue Lightguide: (disponibili entro la fine del 2022) 84.90 – 99.90 euro

(disponibili entro la fine del 2022) 84.90 – 99.90 euro Cavo di sospensione Philips Hue Lightguide nero o bianco: (disponibile entro la fine del 2022) 49.90 euro

(disponibile entro la fine del 2022) 49.90 euro Lampadina a candela Philips Hue Filament White ambiance : (disponibile dal 13 settembre 2022): pack da una lampadina 44.90 euro, pack da due lampadine 64.90 euro

: (disponibile dal 13 settembre 2022): pack da una lampadina 44.90 euro, pack da due lampadine 64.90 euro Philips Hue Play gradient lightstrip per PC : (disponibile dal 13 settembre 2022): modello da 24/27 pollici 149.90 euro, da 32/34 pollici 169.90 euro, da 24/27 pollici 259.90 euro

: (disponibile dal 13 settembre 2022): modello da 24/27 pollici 149.90 euro, da 32/34 pollici 169.90 euro, da 24/27 pollici 259.90 euro Starter kit Philips Hue Play gradient lightstrip per PC: (disponibile dal 13 settembre 2022) modello da 24/27 pollici 199.90 euro, da 32/34 pollici 219.90 euro, da 3 schermi di 24/27 pollici: 299.90 euro

