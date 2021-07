Philips Fidelio L3: le cuffie over-ear con ANC disponibili

In vendita in Italia a partire dal mese di agosto, le nuove Philips Fidelio L3 sono una combinazione unica di prestazioni audio e design all’avanguardia

Le cuffie ANC over-ear Philips Fidelio L3 saranno disponibili dal mese di agosto anche in Italia. Già vincitrici del prestigioso Red Dot Award del 2020, le nuove cuffie combinano elevate prestazioni audio con un design premium grazie alla manifattura e alla finitura di pregio.

Philips Fidelio L3: ottime cuffie con ANC

Le cuffie Philips Fidelio L3 offrono prestazioni audio al top, con un eccellente isolamento passivo dal rumore e un’eccezionale cancellazione attiva dello stesso. Le performance audio sono garantite dall’inserimento di grandi driver su misura da 40 mm, caratterizzati da un’esclusiva costruzione a tre strati in materiali ammortizzanti comunemente usati per cuffie di fascia alta, il cui spessore è stato regolato per ottimizzare le prestazioni del driver sull’intero spettro di frequenze. È stato, inoltre, compiuto un grande sforzo per garantire un eccellente isolamento acustico passivo attraverso l’attenta selezione di memory foam di unica qualità e morbidi cuscinetti auricolari, rivestiti in pelle.

Le Philips Fidelio L3 hanno un sistema ANC ibrido a quattro microfoni, con la preziosa caratteristica di offrire il massimo livello di cancellazione del rumore, senza modificare i tempi e la musicalità della riproduzione delle cuffie, che rimane la stessa sia che il sistema ANC sia in uso o meno. La connettività altamente affidabile è disponibile tramite Bluetooth 5.0, con un’eccezionale qualità audio wireless garantita dalla compatibilità con il codec Qualcom aptX HD. Le cuffie Fidelio L3 offrono anche la riproduzione audio ad alta risoluzione tramite un cavo audio rimovibile, in dotazione.

Un microfono integrato aggiuntivo è dedicato alla cancellazione dei suoni di sottofondo per garantire un audio cristallino nelle chiamate in entrata. Un obiettivo chiave del design delle Philips Fidelio L3 è stato quello di sviluppare un comfort estremo di grande stile, ne sono un esempio l’archetto metallico esterno avvolto in pelle sostenibile Muirhead e il cuscinetto interno rivestito in morbida pelle. I padiglioni con rivestimento liscio di forma circolare, scelta per il miglior comfort e per le prestazioni acustiche, sono sospesi da un telaio di sostegno in alluminio aperto che dal modello X3, è diventato un elemento di distintività del design di Philips Fidelio.

La semplicità d’uso è garantita grazie ai controlli touch con azione di scorrimento, tocco e pressione. In alternativa, una funzione Push-to-talk consente l’assistenza vocale a mani libere tramite la compatibilità con l’Assistente Google. Le cuffie Philips Fidelio L3 offrono anche un’eccellente durata della batteria, con 35 ore di riproduzione – 30 ore con ANC continuamente attivo – e l’opzione di una ricarica molto rapida, con un tempo di ricarica di 15 minuti che offre sei ore extra di utilizzo tramite il cavo USB-C in dotazione.

Disponibilità e prezzo

Le cuffie Philips Fidelio L3 saranno in vendita in Italia a partire dal mese di agosto al prezzo consigliato al pubblico di 349,99 Euro. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!