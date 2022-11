Philips e DAZN annunciano una partnership

Philips TV & Sound e DAZN annunciano la partnership per un “inverno di sport” davvero coinvolgente, scopriamo il tutto in questo articolo dedicato

DAZN, la principale piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo a livello globale e TP Vision, licenziataria del marchio Philips per TV & Sound, annunciano una partnership che li vedrà collaborare in Germania, Italia e Spagna nel 2022 e nel prossimo 2023. In particolare, le due aziende saranno impegnate in attività congiunte per offrire un’esperienza di streaming sportivo davvero coinvolgente, mettendo insieme i contenuti di DAZN con la tecnologia Ambilight dei prodotti Philips TV & Sound.

La partnership coincide con il debutto di una versione, ulteriormente migliorata, dell’esclusiva tecnologia di illuminazione dell’ambiente di Philips TV ovvero Ambilight Next Generation. Si tratta di una versione più sofisticata e accurata della tecnologia, che proietta luce colorata sulla parete dietro il televisore adattandosi con maggiore precisione alle immagini sullo schermo. I contenuti dinamici, come quelli sportivi, traggono quindi grande beneficio da questa funzione, portando gli spettatori dentro lo schermo, come mai prima d’ora.

Philips e DAZN, il grande calcio, ma non solo

DAZN offre a tutti i tifosi una ricca offerta di eventi live e contenuti on-demand: dalla Serie A TIM e Serie BKT in Italia, a LaLiga in Spagna, fino alla Bundesliga e UEFA Champions League in Germania, senza dimenticare le diverse competizioni di calcio femminile come la UEFA Women’s Champions League, LaLiga Profesional del calcio femminile e la Women’s Super League inglese.

E ancora, oltre al calcio, anche il football americano con la NFL, le freccette e il fighting con la grande boxe, MMA e UFC. Tanti anche i programmi di approfondimento live e on demand e i DAZN Original presenti in app dedicati ai grandi protagonisti del mondo dello sport, da “Il Fenomeno” sulla storia di Ronaldo, a “Maradona: The Fall” sull’episodio più controverso del calcio nei Mondiali del 1994 e per continuare, “Stavamo bene insieme” il docufilm sul Milan di Ancelotti nel periodo d’oro 2003-2007.

Su DAZN anche i grandi eventi live di Eurosport, tramite i canali Eurosport 1HD ed Eurosport 2HD, in particolare tutti gli sport invernali e per chi ama gli sport estremi, è disponibile anche Red Bull TV. Il tutto al costo di 29,99 € per il piano standard con la visione su due schermi dalla stessa rete e di 39,99 € per quello che include la visione su due schermi da reti diverse. Se volete abbonarvi, potete farlo tramite questo link o sfruttare la promozione di cui vi parleremo più avanti.

Philips e DAZN, le parole di Martijn Smelt e Pete Olive

Martijn Smelt, CMO di TP Vision Europe, afferma:

Nel 2022 abbiamo raggiunto oltre 10 milioni di famiglie con i TV Ambilight. Nei prossimi anni continueremo a estendere la portata di Ambilight migliorando ulteriormente la tecnologia e collegandoci alle diverse possibili applicazioni che offre alle nostre case. Che si tratti di guardare film, godersi le migliori partite sportive, ascoltare musica o giocare, con il TV Philips Ambilight cambia tutto! Continueremo a lavorare a stretto contatto con i nostri partner di contenuti, come DAZN, per offrire la più coinvolgente esperienza di intrattenimento attraverso la qualità delle immagini, del suono e la luminosità dell’ambiente. Durante la stagione sportiva invernale, stare sul divano di casa sarà come essere allo stadio!

Pete Oliver, CMO di DAZN, ha commentato:

Per noi di DAZN è fondamentale che i fan possano godersi i nostri contenuti con un’elevata qualità dell’immagine e del suono. I prodotti di Philips TV & Sound migliorano il modo in cui lo sport viene guardato. La visione con Ambilight crea un’esperienza di streaming sportiva coinvolgente e un’atmosfera da salotto, proprio come se fossi allo stadio. Non vediamo l’ora di lavorare insieme per portare i migliori eventi sportivi ai fan, garantendo la migliore esperienza visiva possibile!

Erlebe Sport mit Ambilight TV

Questa partnership prenderà il via con una promozione in bundle e una campagna “Erlebe Sport mit Ambilight TV” in Germania. La promozione consente ai nuovi possessori di TV Philips Ambilight di ottenere l’abbonamento DAZN in bundle con il loro recente acquisto. I consumatori che hanno acquistato un TV Ambilight della gamma 2021/2022 nel periodo da settembre 2022 fino alla fine di quest’anno, presso uno dei principali rivenditori in tutta la Germania, possono anche richiedere un buono regalo DAZN di 2 mesi registrando il loro nuovo TV Ambilight. Dopo i buoni risultati in Germania, anche l’Italia si unirà presto a questa partnership.

