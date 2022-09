Philips: i consigli per avere una barba perfetta

I consigli di Philips OneBlade per prendersi cura della propria barba e del proprio corpo al rientro dall’estate, scopriamoli insieme in questo articolo

Barba lunga, corta, curva, squadrata, o appena accennata? L’estate volge al termine e settembre è appena arrivato, insieme all’autunno, al rientro in ufficio e alla necessità di radersi e prendersi cura della propria barba segnata dal sole e dal mare. È proprio questo il momento giusto per rimettersi in riga e scegliere un nuovo look in vista della stagione autunnale.

L’acconciatura della barba, infatti, dice molto della personalità di un uomo e del suo stile. Ecco perché, anche in occasione del World Beard Day, che si festeggia il 3 settembre, Philips vuole incoraggiare tutti gli uomini ad accettare i peli del viso, del corpo e acconciarli come vogliono, quando vogliono e dove vogliono, perché lo stile personale e la praticità sono elementi fondamentali quando si tratta di prendersi cura della propria persona e di ripartire con grinta nel caos della vita quotidiana.

Mantenesrsi in ordine con gli stumenti e i consigli giusti

La buona notizia è che con gli strumenti e i consigli giusti non è mai stato così facile mantenere i peli del viso e del corpo in ordine, per di più nel comfort di casa propria o in viaggio. Con Philips OneBlade Face + Body che rade, regola e rifinisce i peli del viso e del corpo di qualsiasi lunghezza, non sarà più necessario utilizzare tanti strumenti: OneBlade fa tutto.

Provvisto di una lama per il viso e di una lama per il corpo con sistema di protezione ad aggancio, che consente di agire nei punti più delicati oltre che sul collo, OneBlade, grazie alla versatilità che lo contraddistingue, soddisfa qualunque esigenza di stile.

Le parole di Simone Marcucci

Simone Marcucci, Media, PR & Influencer Marketing Manager – Philips Personal Health Italia, Israele e Grecia, spiega:

In Philips siamo orgogliosi di aver dato vita ad un prodotto ibrido in grado di rispondere a ogni desiderio di cura del viso e del corpo. Utilizzabile anche sotto la doccia, OneBlade è l’alleato perfetto per esprimere ogni giorno, nel quotidiano o in viaggio, il proprio stile.

Se il rientro dalle vacanze, con l’arrivo di settembre e dei buoni propositi che questo porta con sé, non è bastato a stimolare una ripartenza in bellezza con un occhio di riguardo per la propria barba segnata da sole, cloro e salsedine, allora il World Beard Day può essere l’occasione giusta. Ecco, dunque, i trend grooming dell’autunno, dai quali lasciarsi ispirare o cui rimanere fedeli.

Pizzetto

Sempre di moda e ideale per chi è alle prime armi, il pizzetto cresce rapidamente e richiede solo un’accurata rasatura intorno ai bordi, in modo che guance, labbro superiore e collo siano liberi da peli. Per ottenere il classico pizzetto, basterà tagliare la barba del mento a punta verso il basso. Philips OneBlade Face + Body è dotato di un’esclusiva lama a due lati che permette di radere in entrambe le direzioni per uno stile preciso e personalizzato.

Stubble

Robusta e apparentemente trascurata, che sia corta, media o folta, la barba stubble resta la più popolare di sempre. Più veloce da far crescere e più facile da mantenere, esalta le guance e la mascella. OneBlade Face + Body è dotato di tre pettini: da 1 mm per creare un look da barba di un giorno, da 3 mm per una rifinitura precisa e da 5 mm per uno stile di barba più lunga. L’importante è radere contropelo.

Short Boxed

Per una barba curata e definita, la Short Boxed è il più classico dei look. Rifinirne i lati al fine di mantenerla squadrata, pulita e con gli zigomi in evidenza. OneBlade Face + Body segue ogni contorno, rifinendo e radendo efficacemente tutte le aree del viso, dalle guance al collo e oltre. Grazie al suo sistema a doppia protezione con rivestimento scorrevole e punte arrotondate, la pelle è protetta e la rasatura confortevole.

Una barba in salute tutto l’anno

È vero, il rientro in ufficio o una giornata celebrativa come il Word Beard Day possono stimolare i buoni propositi. Tuttavia, solo la costanza può trasformarli in buone abitudini. Ecco tre semplici consigli per una barba curata e in salute tutto l’anno.

Tenerla pulita : Lavare la barba almeno con la stessa frequenza con cui si lavano i capelli, idealmente tutti i giorni, per eliminare sporco e residui ed evitare pruriti. Utilizzare prodotti specifici per la barba o uno shampoo e balsamo delicati. Risciacquare bene con acqua e tamponare con un asciugamano.

: Lavare la barba almeno con la stessa frequenza con cui si lavano i capelli, idealmente tutti i giorni, per eliminare sporco e residui ed evitare pruriti. Utilizzare prodotti specifici per la barba o uno shampoo e balsamo delicati. Risciacquare bene con acqua e tamponare con un asciugamano. Pettinarla : Un pettine ad hoc in legno, pettinare delicatamente la barba nella direzione in cui cresce Con, ogni giorno e prima della rasatura. Questo aiuterà a liberarsi di nodi, cibo e altri residui, per una rasatura migliore e una barba più pulita. I pettini con denti più larghi meglio si adattano a barbe lunghe e spesse, mentre quelli con denti più sottili sono perfetti per baffi e barbe corte.

: Un pettine ad hoc in legno, pettinare delicatamente la barba nella direzione in cui cresce Con, ogni giorno e prima della rasatura. Questo aiuterà a liberarsi di nodi, cibo e altri residui, per una rasatura migliore e una barba più pulita. I pettini con denti più larghi meglio si adattano a barbe lunghe e spesse, mentre quelli con denti più sottili sono perfetti per baffi e barbe corte. Scegliere il proprio rasoio di fiducia: Philips OneBlade è il compagno di viaggio perfetto, grazie alle sue dimensioni compatte e alla batteria ricaricabile che garantisce fino a 45 minuti di styling costante dopo una carica di otto ore.

Cura del corpo

L’abitudine del manscaping, ovvero la depilazione maschile di altre parti del corpo oltre al viso, come petto, ascelle, schiena, braccia, gambe e inguine, è sempre più popolare tra gli uomini di tutte le fasce d’età. Che si desideri un aspetto liscio in ogni parte del corpo, o si preferisca una rasatura accurata, Philips OneBlade Face + Body è dotato di un’apposita lama per corpo e una guaina protettiva per un ulteriore livello di protezione sulle aree sensibili.

Inoltre, la sua esclusiva tecnologia di rasatura caratterizzata da una lama a movimento rapido (6000 tagli al minuto) lo rende efficace anche sui peli più lunghi. Infine, è completamente impermeabile, per cui è possibile radersi sia da asciutti che da bagnati, anche sotto la doccia e senza bisogno di schiuma da barba.

Consiglio: radere una zona del corpo alla volta. Non c’è fretta ed è normale prendersi del tempo per provare diverse lunghezze prima di decidere quella che piace di più.

Cosa ne pensate di questi consigli di Philips, per prendersi cura della propria barba e del proprio corpo,in occasione del World Beard Day?