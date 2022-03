PGST presenta T57A Night Vision per la home security

PGST T57A Night Vision è l’ultima camera con visione notturna del produttore specializzato in sicurezza e sicurezza hi-tech, rilevatore a infrarossi, sistemi di controllo dell’allarme

PGST presenta ufficialmente Night Vision T57A nel suo negozio ufficiale di Aliexpress. Non perdete l’offerta esclusiva per gli AliExpress Anniversary Sale che vi permetterà di risparmiare parecchio! In grado di monitorare automaticamente i movimenti all’interno della tua casa, si tratta di un dispositivo davvero utile per la home security. Grazie ad anni di sforzi e sviluppo di knowledge nel settore della casa intelligente IoT, PGST ha esportato in 42 paesi tra cui Francia, Regno Unito, Turchia, Brasile, Russia, Egitto, Thailandia e Singapore, ecc.

PGST T57A Night Vision: che cosa offre?

La visione notturna migliorata rimane attiva mentre dormi. La camera dispone di un sensore a infrarossi non invasivo per garantire video nitidi e ad alta definizione giorno e notte. La doppia sorgente di luce intelligente integra 4 LED bianchi integrati e 4 LED IR ed è in grado di monitorare gli oggetti in movimento, che verranno illuminati automaticamente. Si tratta di uno strumento davvero potente e utile per proteggersi dai malintenzionati.

La tua casa potrà essere monitorata dal tuo telefono, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Posizionando la videocamera ovunque in casa, sarà possibile monitorare l’attività semplicemente utilizzando l’app per smartphone. L’audio a due vie e l’eccellente qualità dell’immagine consentono anche di connetterti con la tua famiglia da remoto. Inoltre PGST T57A Night Vision supporta movimenti di pan e tilt. La gamma di rotazione orizzontale è pari a 355 gradi e quella verticale è pari a 80 gradi creano una copertura davvero completa. Dispone di obiettivo grandangolare di qualità professionale a con FoV di 135 gradi e gamma di rotazione bidirezionale.

La risoluzione dell’immagine è pari a 1080P e viene fornita una saturazione molto raffinata per creare delle immagini naturali, con un rumore inferiore e tanti altri vantaggi. PGST T57A Night Vision supporta l’APP Tuya Smart e Smart Life per poterla controllare dallo smartphone. Inoltre si può interfacciarsi anche con altri dispositivi smart per rendere la vita più sicura e conveniente.

Come acquistare

PGST T57A Night Vision è ora disponibile sullo store ufficiale di Aliexpress PGST, ad un prezzo accessibile di 22,29 USD con il codice “06PGST” al posto di 31,29 USD, valido fino al 30/03. Gli ordini saranno evasi entro 24 ore da un magazzino situato in Cina. Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!