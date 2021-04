Pasqua: i migliori regali tech per tutti i gusti

Pasqua si avvicina, perché non sfruttare l’occasione per fare un bel regalo azzeccato e perfetto a chi ci sta vicino? Ecco i nostri consigli

Uovo di pasqua tech

Per chi avesse in mente di regalare un gadget tecnologico che sia utile e allo stesso tempo anche molto comodo per la vita di tutti i giorni: Power Ring di EINOVA. Il power Bank wireless Qi con impugnatura ad anello. Ideale per ogni tipo di smartphone! Grazie al suo design sottile e compatto, il Power Ring risulta essere molto comodo da maneggiare e può essere utilizzato anche come supporto. Il Ring Power di EINOVA è disponibile a soli 42 euro.

Uovo di pasqua music

Per gli appassionati di musica, che non riescono a stare una giornata senza le loro playlist preferite, c’è il JBL Clip 4. Grazie alla tecnologia JBL Original Pro Sound, il nuovo speaker portatile waterproof offre un suono incredibilmente intenso, nonostante le sue ridotte dimensioni. Il clip 4 è inoltre disponibile in 7 vivaci colorazioni e consente fino a 10 ore di riproduzione non stop. Il Clip 4 di JBL è disponibile a un prezzo di 49,99 euro.

L’uovo da gaming

Se si è in cerca di un monitor che consenta un gameplay fluido, che offra immagini vivide e cristalline e che riesca a regalarti un’esperienza di gioco indimenticabile; allora i monitor MMD della serie E potrebbero essere la soluzione. I display sono dotati di tecnologia Ultra Wide – Color, per offrire uno spettro molto ampio di colori e fornendo quindi immagini assolutamente realistiche. A seconda del modello i prezzi dei monitor MMD della serie E variano da un minimo di 168 euro a un massimo di 231,99 euro.

Per restare aggiornato su tutto quello che riguarda il mondo tecnologico e non solo, continuate a seguirci! Un saluto dalla redazione di tuttoteK.