Panasonic: presentati al CES 2023 tecnologie e prodotti per la salvaguardia dell’ambiente

Il Gruppo Panasonic presenterà al CES 2023 tecnologie e prodotti che contribuiscono a ridurre le emissioni di CO2 e a risolvere le sfide per la tutela dell’ambiente

Al CES 2023, il Gruppo Panasonic (qui per maggiori info sull’azienda) ha presentato le sue tecnologie e i suoi prodotti nell’ambito del concetto espositivo GREEN IMPACT City. Quattro aree espositive fisiche e online, Parco, Città, Mobilità, Casa, hanno rappresentato come la vita delle persone cambierà grazie a iniziative e tecnologie che contribuiscono a risolvere i problemi ambientali.

Dettagli sulle tecnologie presentate da Panasonic per la salvaguardia dell ambiente

Gli stand sono stati progettati tenendo conto dell’impatto ambientale. Utilizzando materiali minimi per la costruzione e la pavimentazione e una grande quantità di materiali riciclati per ridurre significativamente l’impronta di carbonio. I tabelloni in bambù, un materiale da costruzione sostenibile, sono utilizzati come sfondo per i prodotti esposti in ogni area. Una mostra online, “Panasonic GREEN IMPACT Experience”, è stata inoltre disponibile per tutti i visitatori! Coloro che desideravano approfondire la conoscenza delle iniziative, dei prodotti e delle tecnologie Panasonic, hanno potuto farlo in uno spazio virtuale dedicato. Il video della conferenza stampa Panasonic CES 2023 e le mostre online sono disponibili sul sito https://panasonic.com/CES.

Gli obiettivi

All’insegna della sua visione ambientale a lungo termine, Panasonic GREEN IMPACT (PGI), il Gruppo spera di contribuire al benessere delle persone e della società e a un ambiente globale sostenibile. È impegnato in varie attività per ridurre le emissioni di CO2 delle proprie attività fino a portarle praticamente a zero entro il 2030. E per contribuire a un totale di 300 milioni di tonnellate (Mt)1 o più di emissioni evitate entro il 2050. Che è circa l’1%2 delle attuali emissioni globali totali di 33 miliardi di tonnellate. Il Gruppo continuerà a contribuire alla soluzione di problemi sociali e alla creazione di una società sostenibile attraverso le sue attività di IGP.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove tecnologie di Panasonic per la salvaguardia dell’ambiente ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).