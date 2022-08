Ortur Laser Master 3: super sconti su Madethebest

Sta per arrivare sul mercato Ortur Laser Master 3, un incisore laser di nuova generazione. Grazie alle promozioni attive su Madethebest potrete portare a casa il nuovo prodotto ad un prezzo scontato, assieme a tanti accessori e prodotti complementari

Ortur è una azienda specializzata nella produzione di macchine per taglio laser e incisori. Di solito questi macchinari si trovano nelle aziende che fanno lavorazioni meccaniche. Sono grandi, rumorosi e molto costosi. La mission di Ortur invece è quella di mettere alla portata di tutti questi strumenti.

Piccoli artigiani, studi artistici, piccole aziende, laboratori e perfino gli hobbysti possono permettersi gli incisori di Ortur. Ma dove possiamo trovare i prodotti Ortur? Madethebest è un punto di riferimento per gli utensili professionali tra cui incisori, stampanti e altri utensili elettrici. Madethebest ha da sempre una profonda relazione con Ortur. Infatti, il nuovo Ortur Laser Master 3 è stato lanciato proprio su Madethebest. Tutti i prodotti Ortur acquistati su Madethebest saranno spediti da un magazzino locale. Il processo non comporta tasse e spese di spedizione. Quindi l’infrastruttura logistica di Madethebest assieme alla qualità dei prodotti Ortur certamente soddisferà le vostre aspettative.

Ortur Laser Master 3: nuovissimo e già in saldo

Annunciato da pochissimi, il nuovo Ortur Laser Master 3 fa già parlare di sè per tanti motivi. Infatti si tratta di un prodotto veramente adatto a tutti. Si monta in circa 3 minuti e potremo già cominciare ad incidere con il nostro laser.

Potremo collegare il nostro smartphone o il nostro PC e, grazie alle applicazioni Ortur dedicate e programmi standard come LaserGRBL o Laser Explorer, potremo facilmente trasferire i nostri file direttamente su tanti materiali diversi come roccia, metalli, porcellane, cuoio, legno, carta, ecc… Il supporto con i più diffusi formati di immagine per l’incisione come NC, BMP, JPG, PNG, DX facilita di molto l’utilizzo. L’elevata velocità e precisione rendono Ortur Laser Master 3 uno dei migliori prodotti in questa categoria. Il punto focale ha una dimensione di 0,05×0,1 mm e permette una precisione di 0,01 mm. Presenta anche una tecnologia di rilevamento fiamme per la nostra sicurezza.

La promozione

In occasione del lancio di Laser Master 3 su Madethebest, Ortur ha preparato una bella compagni di sconti. Grazie al coupon “LM3ZB100” potrete ottenere uno sconto immediato di 100 euro, portando il prezzo finale a 649 euro. Potrete anche scegliere di acquistare il bundle Laser Master 3 + Ortur YRR2.0. Grazie a questo accessori sarà possibile incidere anche oggetti di forma cilindrica come lattine, tubi, eccetera. Il prezzo finale scontato sarà di 699,98 euro.

Dovrete però affrettarvi perchè l’offerta sarà valida solo fino al 31 agosto!

Altre offerte su Madethebest

Tanti altri prodotti Ortur però possono essere trovati in offerta in questo periodo su Madethebest. Vediamone alcuni di interessanti:

