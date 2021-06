ORTUR Laser Master 2 Pro: l’incisore laser per gli artigiani tech

In questo articolo vi parliamo di ORTUR Laser Master 2 Pro, in incisore laser che può soddisfare le esigenze di artisti e professionisti grazie alla sua precisione e velocità

Vi presentiamo ORTUR Laser Master 2 Pro, un aggiornando del Laser Master 2 su tutti gli aspetti delle specifiche e delle prestazioni. Ci sono voluti 9 mesi di ricerca e sviluppo da parte di ORTUR per consentire finalmente un’esperienza di incisione laser premium in grado di coprire le esigenze di un livello medio o addirittura superiore di utenti a un prezzo accessibile.

ORTUR Laser Master 2 Pro: esperienza di incisione definitiva con maggiore precisione

ORTUR Laser Master 2 Pro è dotato di scheda madre OLM-PRO-V10 e circuito MCU 24V a 32 bit. Con una precisione di 0,08 mm x 0,15 mm, il punto focale è un quarto delle dimensioni del punto focale medio degli altri laser. Grazie all’uso del segnale di controllo PWM di precisione a 12 bit, si possono ottenere fino a 1000 gradazioni in scala di grigi che offrono dettagli reali, simili a foto.

Il modulo laser estremamente avanzato con tecnologia FAC di seconda generazione ad alta potenza offre più opzioni di potenza da 1 W a 40 W. Con la stessa quantità di potenza, un raggio laser più sottile a fuoco fisso da 50 mm può tagliare un oggetto più spesso, si può andare anche oltre il bordo spesso 9 mm.

ORTUR Laser Master 2 Pro: tre volte più veloce della media

Il team di ingegneri Ortur ha ottimizzato l’algoritmo di movimento e l’ha aggiornato al firmware della serie Ortur Laser 1.5, aumentando la velocità massima da 4.000 mm/min a 10.000 mm/min. Inoltre, rispetto alla tradizionale porta da USB a seriale, l’interfaccia CDC USB nativa dell’MCU supporta una velocità di trasmissione fino a due volte maggiore, riducendo notevolmente il ritardo causato dalla trasmissione dei comandi e quindi riducendo il tempo di incisione. Pertanto, la velocità di incisione di ORTUR Laser Master 2 Pro è doppia rispetto a Laser Master 2, e tre volte la media del mercato. Inoltre, gli incisori laser ORTUR sono stati completamente testati con Laser, il software di controllo laser gratuito e open source più popolare al mondo e semplice da usare.

ORTUR Laser Master 2 Pro: incisione stabile e coerente 24 ore su 24

Il sistema elettrico alimentato a 24 V e integrato nella scheda madre supporta un potente modulo laser e più componenti aggiuntivi. Come testato nei laboratori, il cavo rinforzato può resistere a più di 5.000.000 di piegature, che garantiscono una vita più lunga all’incisore. Fibbia nel collegamento del filo, cavi flessibili di alta qualità e catene di protezione del filo garantiscono un funzionamento ininterrotto 24 ore su 24 e risultati di incisione coerenti. Inoltra la struttura realizzata in metallo conferisce a ORTUR Laser Master 2 Pro un’ottima solidità.

ORTUR Laser Master 2 Pro: senza preoccupazioni per la sicurezza

Più funzioni per garantire la sicurezza sono integrate in ORTUR Laser Master 2 Pro in modo che gli utenti possano incidere senza preoccupazioni. Quando la macchina viene spostata o inclinata, o il computer blocca il processo di incisione: i motori smettono di muoversi, il laser si fermerà automaticamente per evitare possibili danni alla macchina e all’utente. In caso di fiamme, l’allarme emetterà un segnale acustico e lampeggerà. Inoltre, è stato aggiunto un pulsante di arresto di emergenza per assicurarsi che possa essere arrestato manualmente quando necessario.

Dove acquistare

ORTUR Laser Master 2 Pro è disponibile nel sito ufficiale al prezzo di 399 dollari, tuttavia sono attive diverse campagna promozionali che vi permetteranno di accedere a dei vantaggiosi sconti. Grazie al coupon ” ORTURPRO ” potrete ottenere uno sconto che abbassa il prezzo a 389 dollari. Inoltre ORTUR a decido di regalare 15o YYR 2.0 ad altrettanti fortunati. Ogni giorno infatti i primi 5 ordini riceveranno in omaggio il prodotto dal valore di circa 70 dollari. I vincitori verranno annunciati di giorno in giorno, facendo riferimento agli acquisti del giorno precedente. Ricordiamo infine che le promozioni saranno valide fino al 1° di luglio, quindi non perdere tempo se siete interessati! Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci.