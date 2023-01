Oroscopo di Braun: ad ogni segno zodiacale il proprio stile di barba

Braun celebra il nuovo anno con un simpatico oroscopo in cui associa ad ogni segno un prodotto per la cura della barba, scopriamolo

Tra liste di buoni propositi e nuove sfide, l’inizio del nuovo anno, porta con sé anche la tradizionale “sbirciatina” all’oroscopo di Braun, che ci si creda o no, anche solo per curiosità. I segni zodiacali, infatti, rivelano un po’ del nostro carattere e delle mille facce della nostra personalità e nella definizione del proprio stile, tra le varie sfaccettature che caratterizzano ognuno di noi e le tendenze da interpretare, il momento in cui nasciamo può aiutarci a definire il nostro stile.

Che si tratti di una barba folta o rada, definita o incolta, con baffi o pizzetto, l’importante però è curarla regolarmente e avere sempre con sé gli strumenti gusti, grazie alla tecnologia e al design all’avanguardia dei device dell’azienda tedesca.

Lo stile forte dei segni di fuoco con il Braun Series 9 Pro: Ariete, Leone e Sagittario

Gli appartenenti ai segni di fuoco sono persone impetuose, appassionate, che difficilmente si piegano alle regole. Amano osare e far sentire la propria voce.

I segni che appartengono a questo elemento sono passionali ed energici, possiedono un grande entusiasmo e vivono a mille ogni istante della giornata. Affrontano la vita con dinamicità e sono sempre in movimento. Chi è nato sotto il segno del fuoco è molto attento alle novità, è attratto dai prodotti più giusti per la cura e dalle ultime tendenze in fatto di moda-barba. La barba ideale degli appartenenti a questo segno è una barba di qualche giorno, lasciata volutamente incolta e un po’ selvaggia, ma che saprà stupire per un’occasione importante, con una barba curatissima o una rasatura impeccabile.

E proprio per far fronte a questa dualità e curare il proprio stile determinato e forte, il device Braun ideale è Braun Series 9 Pro.

Il Braun Serie X per la precisione e l’affidabilità dei segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno

Le persone che appartengono ai segni di terra sono affidabili,posate, incredibilmente pratiche e spesso non corrono grossi rischi. Amano l’organizzazione e sono sempre alla ricerca di nuove conferme. Percepiti come fedeli e solidi, gli appartenenti ai segni di terra stupiscono per autoironia e sagacia e per la loro intelligenza acuta abbinata a una forza di volontà che li porta lontano. Gli appartenenti a questo segno hanno una parola d’ordine: ricercatezza. Che sia super definita, incolta o folta, il proprio stile sarà sempre ricercato e informato per avere risultati impeccabile.

Il device perfetto per i segni “terreni” è il Braun Serie X con la sua singola lama con tecnologia 4D, che presenta due zone di taglio centrali e due di rifinitura laterali per regolare, rifinire e radere la barba con precisione e controllo.

Il Braun Serie 7 per la curiosità dei segni di aria: Gemelli, Bilancia e Aquario

Gli appartenenti ai segni d’aria sono brillanti, pensatori, a loro agio tra i concetti astratti, ma che amano analizzare, sintetizzare e investigare. I segni zodiacali appartenenti a questo elemento spiccano in comunicazione e in intelletto, amano gli scambi sociali e sono dotati di fervida curiosità che li porta a imparare sempre cose nuove e dedicare la loro attenzione a tutto ciò che li circonda. I nati sotto il segno dell’aria si appassionano a quei tipi di barba che consentono loro di variare e di giocare, definendo i contorni con un trimmer e giocando con le forme.

Il device giusto per sperimentare nuovi stili e variare è il Braun Series 7 che garantisce un contatto costante con la pelle, adattandosi ai contorni del viso e del collo e raggiungendo anche le aree più difficili per una rasatura profonda

Giocare con la creatività dei segni d’acqua con il Braun MGK 7: Cancro, Scorpione e Pesci

Le persone che appartengono ai segni d’acqua sono intuitive, sensibili, in grado di provare fortissime emozioni e sono spesso guidate dalle proprie sensazioni, piuttosto che dalla logica e dal ragionamento. Chi è del segno del Cancro, dello Scorpione o dei Pesci ha una fantasia incredibile: sceglie spesso di vivere in un mondo immaginario che esiste solo nella propria mente, rifuggendo dalla realtà. Capaci di percepire sino in profondità le energie che li circondano, questi segni sono dotati di una grande compassione e un intuito straordinario. Gli stili di barba per l’uomo “di acqua” sono all’insegna della creatività: barbe disegnate che si alternano a barbe libere e disinvolte.

Ecco perché con il Braun MGK 7, il kit di rasatura tutto-in-uno di Braun, ancora più affilato, veloce ed efficiente, è il device per eccellenza che offre il meglio della multifunzionalità e versatilità per ricreare qualsiasi stile.

Oroscopo di Braun, com’è andata?

Ecco la conclusione dell’oroscopo. Cosa ne pensate di tutti questi prodotti Braun? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.