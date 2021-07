Oral-B al MWC: l’importanza dello spazzolino elettrico

In occasione del MWC 2021, Oral-B si impegna a continuate lo sviluppo di nuove tecnologie per l’igiene orale, dando particolare importanza ad uno strumento ancora poco diffuso: lo spazzolino elettrico

Oral-B – brand leader nel mercato dei prodotti per l’igiene orale – si impegna a ricordare alle persone, di tutte le età, che il potere della propria salute orale è nelle proprie mani. La bocca e il sorriso sono lo specchio della salute del corpo: una bocca sana è la chiave per mantenere un corpo sano. Oggi, le malattie orali colpiscono quasi 3,5 miliardi di persone in tutto il mondo ed è di fronte a questo dato che Oral-B intende rendere visibile quella connessione invisibile tra salute orale e benessere di tutto il corpo, per aumentare la consapevolezza delle persone.

Per questo motivo, al Mobile World Congress 2021, Oral-B consolida il suo impegno nella promozione di abitudini salutari di igiene orale, come l’uso quotidiano dello spazzolino elettrico, con l’obiettivo di creare un impatto positivo sulla salute delle famiglie e del pianeta. Il brand, che ha aperto la strada al futuro dello spazzolino elettrico e connesso, ha stretto una collaborazione con Scientific American e la sua Custom Media Division (SACM) per esplorare le ultime ricerche che collegano la salute orale con la salute generale del corpo e comunicare alle persone l’impatto che le malattie parodontali croniche possono avere su malattie sistemiche più ampie. Benjamin Binot, Senior Vice President, Europe – Oral Care di Procter & Gamble, commenta:

La partnership di Oral-B con Scientific American consolida ulteriormente la nostra missione di educare consumatori e professionisti sulla connessione tra salute orale e salute generale del corpo. Molte persone non sono consapevoli dell’impatto che le malattie parodontali croniche possano avere su una malattia sistemica più ampia. Per questo, Oral-B si impegna a portare avanti un percorso educativo a lungo termine. Sono così orgoglioso di questa partnership che avrà un ruolo chiave per il futuro delle nostre nuove innovazioni e nell’educazione dei consumatori.

Lo spazzolino elettrico: 20 anni di innovazione

Nel 1991, Oral-B realizza il primo spazzolino elettrico, innovando così il mondo dell’oral care e diventando il principale attore della crescita del mercato degli spazzolini elettrici in Italia negli ultimi vent’anni. Oggi, il brand registra una quota di mercato a valore del 90% e ha portato la penetrazione dello spazzolino elettrico al 21%, registrando un + 8% negli ultimi 5 anni (+3.8MM di utilizzatori).

Negli ultimi 12 mesi la categoria spazzolini elettrici è cresciuta del 64% in Italia ed è stata interamente guidata dagli spazzolini Oral-B che hanno registrato un +65% nelle vendite a valore rispetto all’anno precedente. Dal 2020 a oggi, le chiavi del successo di Oral-B sono state la nuova campagna pubblicitaria “Go Electric” con una testimonial d’eccezione come Michelle Hunziker e il lancio del rivoluzionario spazzolino Oral-B iO che in soli sei mesi dal lancio ha raggiunto il 10% delle vendite a valore degli spazzolini elettrici Oral-B.

Oral-B iO , grazie a sei anni di ricerca e sviluppo, è la tecnologia più rivoluzionaria del marchio mai esistita fino a oggi che porta a un livello superiore le aspettative dei consumatori in termini di esperienza, tecnologia, design e prestazioni. Quest’anno, la gamma Oral-B si amplia ulteriormente con l’arrivo del nuovo spazzolino elettrico connesso allo smartphone Oral-B iO 6. La rivoluzionaria tecnologia iO combina la testina rotonda Oral-B ispirata agli strumenti del dentista con setole micro-oscillanti per una sensazione di pulito professionale e un’esperienza di spazzolamento delicata. Le capacità potenziate di monitoraggio con l’Intelligenza Artificiale e tracciamento denti in 3D offrono agli utenti una guida personalizzata, comunicando passo per passo la modalità di spazzolamento corretta, per un risultato ottimale della propria salute orale.

Oral-B: come la salute orale incide sul nostro corpo

Ricerche dimostrano che una cattiva salute orale può portare a gravi condizioni e malattie, per questo motivo è importante prestare molta attenzione ai primi segnali di allarme, come gengive gonfie o irritate. La formazione di malattie gengivali inizia quando la placca contenente milioni di batteri ricopre i denti e si accumula indisturbata.

L’acido prodotto dai batteri può erodere lo smalto dei denti causando carie e irritare le gengive, provocando gengiviti che possono progredire in parodontite, un’infezione più grave che può portare alla perdita dei denti e causare una risposta infiammatoria nei tessuti parodontali. Una condizione che può innescare una reazione a catena, diffondendosi sistematicamente nel corpo attraverso il sistema circolatorio e arrivare ad altre parti del corpo. Malattie gengivali gravi e non trattate possono portare a condizioni più gravi come complicanze della gravidanza, perdita cognitiva, scarso controllo del diabete e aumento del rischio di malattie cardiovascolari.

La salute in famiglia

Avere il controllo della salute dei più piccoli è essenziale. Infatti, già al compimento dei tre anni, i genitori possono aiutare i bambini a sviluppare corrette abitudini verso l’igiene orale. La salute e l’igiene orale dei più piccoli sono influenzati dal tipo di spazzolino, dall’età in cui si utilizza il primo spazzolino, dall’abitudine di spazzolare i denti due volte al giorno fino alle anomalie del morso. Oral-B è vicino alla salute orale delle famiglie e attraverso i personaggi più iconici dei cartoni e strumenti come l’app Disney Magic Timer, educa i più piccoli a lavarsi i denti correttamente e per 2 minuti ogni mattina e sera, rendendo così lo spazzolamento un’attività divertente per tutta la famiglia.

Negli studi clinici, Oral-B iO fornisce una pulizia più profonda di denti e gengive, permettendo agli utenti di mantenere la salute orale in modo semplice ed efficace. Gli utilizzatori di Oral-B iO hanno sperimentato:

gengive più sane al 100% in una sola settimana rispetto agli spazzolini manuali;

rimozione della placca 6 volte maggiore lungo il bordo gengivale rispetto agli spazzolini manuali;

lungo il bordo gengivale rispetto agli spazzolini manuali; è stato riscontrato che l’83% dei pazienti con gengive gonfie ha manifestato un miglioramento in otto settimane.

Maike Siemons, Europe Oral Care R&D Director, dichiara:

Uno spazzolino elettrico Oral-B è un importante primo passo per diventare proattivi e sensibili contro i rischi associati a una cattiva salute orale. Vogliamo dare ai nostri consumatori il potere di assumere il controllo della propria salute orale e quella delle loro famiglie, grazie a Oral-B iO , la linea di spazzolini elettrici che aiuta a raggiungere la migliore salute delle gengive.

Oral-B: una sguardo al pianeta

L’esperienza del MWC includerà anche i più recenti impegni di sostenibilità di P&G Oral Care per promuovere sane abitudini di igiene orale e trasformare la salute delle persone, riducendone l’impatto sul pianeta. Abitudini salutari per l’ambiente significano un mondo in cui tutti rispettano il pianeta e le sue risorse naturali:

chiudere il rubinetto quando ci si lava i denti;

quando ci si lava i denti; riciclare gli imballaggi e i prodotti correttamente;

e i prodotti correttamente; scollegare il caricabatterie dello spazzolino quando non è in uso.

Le abitudini sane durano una vita e avere gli strumenti corretti è importante quando si vuole perseguire una buona routine di igiene orale. Oral-B è il brand all’avanguardia nel settore dell’innovazione ma anche dell’educazione, in quanto il principale obiettivo è di aiutare a proteggere la salute orale delle persone.

