Oclean W10: idropulsore per l’igiene orale in promozione

Vi presentiamo Oclean W10, un idropulsore che permetterà di rimuovere batteri e residui di cibo rimasti incastrati tra i denti, dove lo spazzolino può faticare ad arrivare. Il dispositivo spruzza acqua sotto pressione per una pulizia profonda e delicata. Vediamolo più da vicino

L’igiene orale è un aspetto critico della nostra vita quotidiana. Fin da piccoli ci viene insegnata l’importanza di lavarsi i denti molto accuratamente con lo spazzolino più volte al giorno per evitare l’accumulo di sporco e batteri che a lungo andare possono portare allo sviluppo di carie o patologie più gravi. Tuttavia molti dentisti concordano sul fatto che il solo spazzolino non sia sufficiente per una corretta igiene orale e che l’utilizzo di altri strumenti come il filo interdentale sia fondamentale nel prevenire danni ai denti. Infatti lo spazzolino fatica a arrivare a rimuovere i residui di cibo e sporco presenti nelle fessure tra i denti, dove molto spesso si possono sviluppare delle carie. Oclean W10 è una alternativa che permette di pulire gli spazi tra i denti in modo semplice ed efficacie, senza ricorrere al tedioso filo interdentale. Vediamo come funziona!

Oclean W10: un idropulsore come quello del dentista

Avrete notato forse che i dentisti, durante gli interventi, amano spruzzarci acqua mista ad aria compressa in bocca con un strumento che si chiama idropulsore. Lo scopo è rimuovere residui di cibo e/o di saliva per poter lavorare in modo corretto e pulito. Ma adesso con Oclean W10 questo strumento è a disposizione di tutti nelle nostre case!

Un idropulsore in sostanza è un dispositivo in grado di spruzzare acqua mista ad aria ad elevata pressione nella bocca per rimuovere la sporcizia. Ma Oclean W10 offre qualcosa in più. Infatti si tratta di un sistema compatto e con design moderno che non sfigura appoggiato sulla mensola del bagno. Sotto la scocca però troviamo un sistema con ottime prestazioni con rapporto qualità-prezzo elevatissimo. Il serbatoio di 200 ml e la batteria integrata garantiscono un utilizzo senza interruzioni. Inoltre il sistema di monitoraggio del serbatoio può dirci in ogni istante l’autonomia residua. Il dispositivo offre 5 diversi livelli di potenza per adattarsi alle esigenze di pulizia profonda, ma anche alla sensibilità di ognuno di noi. Inoltre abbiamo a disposizione 4 diverse modalità di pulizia per adattarsi a 4 possibili scenari: Standard Nozzle per pulire lo spazio tra i denti, Periodontal Pocket Nozzle per pulire e massaggiare le gengive ed evitare fastidiose infiammazioni, Orthodontistic Nozzle per pulire impianti ed apparecchi ai denti e Tongue Scraping Nozzle per mantenere un alito fresco e piacevole. Il dispositivo è inoltre dotato di tutti gli accessori per poterlo utilizzare in tutta tranquillità.

La promozione

Come se non bastasse già l’ottimo rapporto qualità prezzo di Oclean W10, nei prossimi giorni sarà attiva una promozione che renderà ancora più conveniente l’acquisto. In particolare dal 23 agosto al 30 settembre nel sito ufficiale di Oclean, i primi 100 pezzi venduti in accoppiata con qualsiasi spazzolino del brand porteranno nelle vostre tasche un omaggio costituito da una comoda borsa viaggio, uno sterilizzatore Oclean S1 e due testine di ricambio per lo spazzolino. Inoltre, se acquisterete Oclean W10 in accoppiata con uno spazzolino elettrico, il prezzo scenderà a di 59,99 dollari (più il costo dello spazzolino ovviamente). Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!