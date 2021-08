Oclean Flow: lo spazzolino elettrico arriva su Youpinchoose

In questo articolo andremo a conoscere Oclean Flow, lo spazzolino che vi farà dimenticare della ricarica. Scopriamolo insieme

Oclean fin dalla sua nascita si pone l’obiettivo di creare prodotti adatti all’igiene orale e che rispettino degli standard qualitativi abbastanza importanti. Abbiamo imparato ad apprezzare i loro stessi prodotti grazie alla recensione relativa allo spazzolino elettrico Oclean X Pro Elite. Per maggiori dettagli relativi alla prova vi invito a leggere la nostra recensione cliccando qui. Oggi invece andremo a vedere più da vicino l’Oclean Flow, lo spazzolino dalla batteria quasi infinita.

Batteria e non solo in questo Oclean Flow

Il punto forte di questo spazzolino elettrico è, come avrete potuto capire già dal titolo e dal precedente paragrafo, la batteria. Quest’ultima infatti ha una capacità di 2500 mAh, che lo rende praticamente instancabile. Con una sola carica infatti sarà in grado di garantire circa 180 giorni di funzionamento prima di doverlo ricaricare. Oltre ad una durata veramente elevata, il punto di forza è anche una porta USB type-C che permette una ricarica veloce rispetto ad altri rivali.

In meno di 5 ore infatti il vostro spazzolino tornerà operativo. Non dovrete quindi preoccuparvi di dover saltare un pasto per non sporcare i vostri denti che rimarranno puliti grazie anche alle 5 modalità di spazzolamento. Queste lo rendono adatto ad ogni tipo di utente e al loro sorriso. Anche chi soffre di gengive sensibili potrà usare questo concentrato di tecnologia. Grazie ad una modalità più delicata sarà garantito lo spazzolamento senza il rischio di irritarle e farle sanguinare.

Ultimo punto di forza, ma sicuramente non per importanza, è il design dello stesso. Questo infatti lo rende molto ergonomico, garantendo una presa stabile e che non affatichi l’utente durante l’utilizzo. Ma quanto costerà un prodotto del genere? Attualmente lo spazzolino è in prevendita al prezzo consigliato di 29,99 $ su Youpinchoose. Essendo una prevendita gli ordini non saranno spediti prima del 23 agosto.

