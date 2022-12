NVIDIA SHIELD TV: tantissime novità in arrivo da RakutenTV

RakutenTV porta tantissimi film e serie TV di alto livello su NVIDIA SHIELD TV

La Nvidia SHIELD Android TV (qui per maggiori info sul prodotto) è un set-top box Android TV finalizzato sia per l’home entertainment, sia per il gaming in salotto. Sviluppata da Nvidia e uscita alla fine di Maggio 2015, la console è la terza generazione di Nvidia “SHIELD” con hardware da gaming. Come tutti i prodotti della serie, utilizza il sistema operativo Android e una SoC Tegra (System on Chip). È anche il primo dispositivo di Nvidia ad impiegare la piattaforma Android TV. È in grado di sostenere la risoluzione 4K su un televisore, insieme all’audio ad alta definizione a 192 kHz.

Tramite il Cloud, può supportare lo streaming grazie alla Nvidia GeForce NOW. Nel gennaio del 2017, una nuova versione della Nvidia Shield è stata commercializzata con alcune modifiche hardware minori. Il nuovo modello è molto più piccolo e leggero, e sia la porta microUSB che lo slot microSD sono stati rimossi. Quest’oggi, è stato annunciato un upgrade dell’app per la SHIELD TV, che includerà tantissimi film e serie tv di RakutenTV.

Dettagli sulla novità di RakutenTV per NVIDIA SHIELD TV

NVIDIA annuncia oggi una nuovissima release dell’app per la SHIELD TV che ora include anche RakutenTV. Una delle principali piattaforme di video on demand in Europa, offre una vera e propria esperienza cinematografica immersiva attraverso la disponibilità dei titoli più recenti e la tecnologia più avanzata. Offre un universo di contenuti gratuiti in un unico contenitore: dai film e le serie tv di alta qualità ai canali tv, potrete godere del mondo dell’intrattenimento che state cercando.

Disponibilità

Disponibile ora su Google Play Store (clicca qui per accedere allo store), NVIDIA SHIELD TV è considerata da moltissimi utenti la migliore streaming box della categoria! SHIELD TV e SHIELD TV Pro offrono livelli ineguagliabili di intrattenimento domestico in 4K, titoli fantastici attraverso GeForce NOW e IA, nonché funzionalità di smart home direttamente nel salotto di casa. Il processore Tegra X1+ contribuisce a dare vita a Dolby Vision per immagini vivide e Dolby Atmos per un audio straordinario. La sua capacità di calcolo migliora notevolmente la qualità dell’immagine utilizzando l’intelligenza artificiale per scalare i flussi video HD alla risoluzione 4K.

