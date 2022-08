Nuovo HiBy RS2: alla ricerca del suono perfetto

La HiBy ha lanciato il uovo lettore audio digitale HiBy RS2, con lo scopo di ricercare il suono prefetto grazie a R2R basato sull’architettura Darwin premium

L’anno scorso, HiBy (qui per visitare il sito) ha rilasciato il rivoluzionario lettore audio digitale RS6. Il lettore ha gettato le basi dell’architettura Darwin premium basata su R2R per i lettori audio digitali portatili per il marchio. Portando avanti l’eredità imposta dalla RS6, HiBy ha rilasciato l’ultimo lettore audio digitale portatile RS2. Con l’architettura audio Darwin sviluppata internamente da HiBy, RS2 ha tutte le caratteristiche migliori del DAC R2R con funzioni moderne come filtro FIR regolabile, controller armonico, interruttore NOS/OS, ecc. Inoltre, disponibile anche la versione con HiBy OS PureAudio.

Dettagli del nuovo HiBy RS2

Non c’è Android, solo puro piacere musicale ti aspetta con l’ultima RS2. HiBy ha progettato RS2 con un fattore di forma compatto, racchiudendo un array R2R completo in un design retrò. Il lettore viene caricato con un sistema operativo puro appositamente su misura per un’interfaccia utente e una struttura dei menu semplificate. Basato sulla stessa architettura Darwin Audio, l’ultimo RS2 porta l’array DAC di rete ladder R2R a un segmento più tascabile. Viene lanciato ufficialmente per 479,00 dollari, ed è attualmente disponibile in preordine.

Architettura Darwin

Darwin Architecture è la tecnologia di elaborazione del segnale audio ad alta risoluzione sviluppata internamente da HiBy che offre la tecnologia R2R retrò con funzionalità moderne avanzate. Riduce efficacemente la distorsione causata dalla mancata corrispondenza del resistore in un array ladder R2R producendo un’uscita pulita e naturale. RS2 offre anche la modalità OS (OverSampling) e la modalità NOS (Non-OverSampling) offrendo un’esperienza personalizzata per gli utenti con diversi IEM e cuffie. L’architettura Darwin qui ospita un filtro FIR regolabile a 256 tocchi. È in grado di sovracampionare fino a 16 volte con una varietà di filtri AA come Linearità di fase, alta fedeltà, ecc.

Sistema di clock FPGA

HiBy ha caratterizzato un sistema di clock FPGA con precisi oscillatori a doppio cristallo su RS2. L’RS2 utilizza clock a 45,158 MHz/49,152 MHz per ridurre il rumore di fase e il jitter. Il lettore è dotato di un circuito di amplificazione in modalità ad alta corrente con un OPA1652 e un circuito LPF con due chip OPA1612. RS2 racchiude prestazioni potenti con un’uscita pulita e priva di rumore. Per quanto riguarda le uscite per le cuffie, l’RS2 è dotato di porte di uscita per cuffie single-ended da 3,5 mm e bilanciate da 4,4 mm. HiBy RS2 supporta segnali PCM e DSD ad alta risoluzione. Supporta segnali PCM fino a 32-Bit/384kHz e decodifica DSD256 nativa. RS2 supporta anche lo spiegamento 8x MQA offrendo grandi prestazioni nel palmo delle tue mani. Può anche funzionare come DAC USB con il tuo sistema. RS2 supporta anche uscite line-out/coassiali. HiBy ha progettato l’RS2 con due slot per schede di memoria, ciascuno dei quali supporta fino a 2 TB di schede microSD.

Grande batteria per una lunga durata

HiBy RS2 ha una grande batteria da 3500 mAh. Fornisce una riproduzione musicale continua fino a 10 ore con una singola carica. Il tempo di standby è fino a 40 giorni. HiBy RS2 porta la straordinaria tecnologia Darwin R2R nelle tue tasche in un fattore di forma piccolo e versatile. È un dispositivo piuttosto promettente che racchiude una firma sonora musicale e vivace per i suoi utenti. L’RS2 è ora disponibile per il preordine, puoi controllare maggiori informazioni qui.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo lettore portatile digitale HiBy RS2? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).