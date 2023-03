Nuove funzionalità per Kindle Scribe ora disponibili

Amazon annuncia che, a partire da oggi, sono disponibili per tutti gli utenti di Kindle Scribe tre nuove funzionalità: nuovi tipi di pennelli, la creazione di sottocartelle per i taccuini e scorciatoie per la navigazione tra le pagine.

Kindle Scribe è stato annunciato lo scorso autunno e reso disponibile ai clienti alla fine dell’anno scorso. Quest’anno, Amazon rilascerà regolarmente aggiornamenti software gratuiti per i clienti di Kindle Scribe in tutto il mondo.

Ecco le nuove funzionalità di Kindle Scribe incluse nel primo aggiornamento software gratuito disponibile

Nuovi tipi di pennelli: su Kindle Scribe sono state aggiunte nuove opzioni di penna stilografica, pennarello e matita, oltre alla penna e all’evidenziatore preesistenti, con cinque opzioni di spessore per ciascuna.

È possibile utilizzare la nuova penna stilografica per scrivere con una splendida grafia, il pennarello per sottolineare appunti e la nuova matita per creare bozzetti facilmente grazie alla sua sfumatura testurizzata.

Tutti gli strumenti di scrittura sono dotati di funzionalità avanzate di pressione e inclinazione e possono essere utilizzati ovunque sia possibile scrivere su Kindle Scribe. Inoltre, i nuovi tipi di pennelli possono essere impostati come scorciatoie personalizzabili per la penna premium nelle impostazioni.

Nuove sottocartelle

Gli utenti di Kindle Scribe possono ora creare sottocartelle, o cartelle all’interno di altre, per organizzare meglio e razionalizzare i contenuti del taccuino.

In qualsiasi cartella, basta cliccare sul segno ‘+’ per aggiungere un’altra sotto cartella. Inoltre, è ora possibile spostare le cartelle all’interno e all’esterno di altre. Cliccando sul menu a tre punti e selezionando ‘Sposta’, si può spostare la cartella nel punto in cui si desidera collocarla.

Navigazione tra le pagine: all’interno di un taccuino, gli utenti di Kindle Scribe possono ora passare a pagine specifiche.

Nel taccuino, basterà semplicemente cliccare sul menu a tre punti in alto, selezionare ‘Vai a pagina’ e digitare la pagina alla quale si desidera passare.

