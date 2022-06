Novità per BIMBY TM6: Il robot da cucina non smette di stupire

Novità per il Bimby TM6 che racchiude in se più di 20 elettrodomestici (e non solo). Il robot da cucina per antonomasia che non smette mai di stupire con le sue novità

In questo articolo vi illustreremo le ultimissime novità per Bimby TM6. “Bene e in minor tempo” è stato il mantra dei robot da cucina, che sempre più spesso entrano a far parte della quotidianità domestica. Oggi sono macchine multifunzione e intelligenti, un unico prodotto in grado da solo (o con accessori specifici) di svolgere diverse lavorazioni o funzioni, prima fra tutte la cottura.

Quando parliamo di robot da cucina, non possiamo far altro che penare del Bimby. Capolavoro di casa Vorwerk (clicca qui per maggiori informazioni), il Bimby è considerato il robot da cucina per antonomasia. Nasce in Germania negli anni ’60, per poi diffondersi rapidamente negli altri paesi. In oltre 50 anni l’evoluzione tecnologica ha prodotto modelli sempre più performanti e multifunzione. Ci sono però caratteristiche fondamentali a cui prestare attenzione nella scelta di questo insostituibile aiuto domestico.

Componenti fondamentali di un robot da cucina

La parte principale di un robot da cucina è il corpo macchina, racchiuso in una scocca realizzata in materiale durevole nel tempo. Al corpo macchina, si agganciano gli accessori per specifiche lavorazioni. Il primo fra tutti il boccale di capienza sufficiente almeno a preparare pietanze per quattro persone. La potenza del motore è un altro fattore rilevante. Infatti in presenza di una grande capienza è necessario un certo grado di potenza per lavorare anche grosse quantità di ingredienti. Altrettanto importante è la possibilità di selezionare vari gradi di velocità e temperatura, modulabili in base alle diverse preparazioni.

Degno di attenzione è il fattore sicurezza. I robot da cucina più evoluti sono dotati di vari sistemi di protezione come il blocco motore se il boccale si surriscalda, oppure non si avvia se un accessorio non è stato agganciato correttamente o se il coperchio del boccale non è ben chiuso. Questo per evitare rischi per l’utente e impedire la fuoriuscita degli ingredienti in lavorazione.

Gli accessori

Un robot da cucina è poi dotato di un kit di accessori per le diverse funzioni che lo rendono ‘tutto in uno’, in grado di sostituire molti piccoli elettrodomestici come frullatore, tritatutto, impastatrice, bilancia per ingrediente, gelatiera, vaporiera e altri ancora. Non meno importante nella valutazione di un robot da cucina è il design, sia per estetica che per dimensioni. La sua collocazione ideale è il top della cucina, pertanto non deve essere troppo ingombrante. E siccome anche in cucina l’occhio vuole la sua parte, un bel design farà del robot un bell’oggetto da lasciare esposto. Ma sono intelligenza artificiale e funzionalità digitali evolute che consentono di gestire preparazioni e funzionalità in autonomia. Basta selezionare una ricetta preimpostata la macchina gestisce tempistiche, temperature e lavorazioni necessarie a realizzare il piatto.

Le ultime novità per Bimby TM6

Il robot da cucina Bimby TM6 racchiude il meglio delle caratteristiche che definiscono la qualità di questo insostituibile alleato in cucina. Un design accattivante e iconico, tecnologia di ultima generazione, intelligenza artificiale e funzioni digitali integrate per un uso multifunzione che sostituisce oltre 20 elettrodomestici. Ricerca e sviluppo di prodotto con un reparto di oltre 120 ingegneri e un team globale di sviluppatori di ricette di 400 persone, ed una serie evolutiva di sette modelli hanno reso oggi Bimby un hub di cucina completo. Bomby è capace di abbracciare tutte le tendenze moderne del food. Dallo slow cooking e sottovuoto al ‘tutto home-made’, da pane e pasta, a yogurt e formaggi. Inoltre abbraccia i più diversi stili e culture alimentari.

Grazie a Cookidoo il ricettario digitale integrato con oltre 8.000 ricette italiane e 82.000 da tutto il mondo, si possono preparare infiniti piatti. Con Bimby anche il cuoco meno esperto può realizzare ricette perfette in modalità guidata, accedendo direttamente dal display. Oltre agli accessori in dotazione, ve ne sono altri che facilitano la vita in cucina e fanno risparmiare tempo di preparazione e cottura. Tutti acquistabili dal eShop di Bimby.it.

New entry

Ultimo arrivato è il nuovo accessorio Copri lame Pelapatate Bimby, compatibile anche con il modello precedente TM5. Realizzato in acciaio inox e plastica di alta qualità compatibile alimentare, senza BPA, il nuovo accessorio è 2 in 1 a seconda del verso di utilizzo. Da un lato è coprilame che protegge gli ingredienti durante le preparazioni di cottura lenta e sottovuoto. Dall’altro lato è pelapatate, che pulisce da solo verdure non erbacee come patate, carote e rape, riducendo gli scarti (le bucce) del 20-30% rispetto alla pelatura manuale.

inoltre riduce drasticamente i tempi di preparazione: in 4 minuti è in grado di pelare perfettamente fino a 800 gr. di patate. Sarà così un gioco da ragazzi preparare in tempi record un gustoso contorno come un’insalata fredda, appetitoso complemento degli aperitivi d’estate. Oppure si possono seguire le ricette ad hoc pensate per il nuovo accessorio, come purè o gnocchi.

E voi cosa ne pensate di queste novità per Bimby TM6 ? diteci la vostra qui sotto nei commenti. Per chi fosse interessato all'acquisto di un robot da cucina, pur non potendosi permettere una spesa esorbitante, vi consiglio di dare un'occhiata alla nostra guida sui migliori robot da cucina di fascia medio/bassa.