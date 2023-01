Fiido: novità in arrivo nel 2023 con le Fiido E-bike e non solo!

Novità in arrivo per il brand Fiido, e non solo per la gamma E-bike, per il 2023 arriveranno novità in termini di filosofia aziendale

“Fiido è diventato un nuovo marchio“, è cosi che esordisce in un comunicato stampa ufficiale il brand internazionale esperto nella produzione di mezzi elettrici. Fiido difatti, che negli anni ha conquistato il mercato globale e la fiducia dei consumatori, si è adeguata alle esigenze degli ultimi trend per conquistare sempre più la fiducia dei clienti, e conseguentemente a ciò ha aggiornato il sito ufficiale, introducendo un’interfaccia più elegante e raffinata, con differenze significative rispetto alla versione precedente. E, con una nuova filosofia complessiva che si applicherà a tutti i futuri mezzi di mobilità elettrica Fiido.

Nel 2020 e nel 2021 Fiido ha raccolto con successo due progetti di crowd-funding da un milione di dollari, prima del lancio di due innovative biciclette elettriche pieghevoli – la D11 e la Fiido X. Queste due biciclette elettriche fondamentali hanno conquistato una sorprendente fedeltà dei clienti di Fiido. Ciò indicava che Fiido si concentrava principalmente sui pendolari cittadini e che le biciclette elettriche pieghevoli erano la pietra miliare.

Novità in arrivo per il brand Fiido entro il 2023!

Il team di Fiido si è concentrato sulla creazione di nuove esperienze per i ciclisti, fornendo qualcosa di nuovo e diverso dai modelli precedenti. Il team ha iniziato a lavorare alla costruzione di un ecosistema intelligente che collega le biciclette Fiido E-Bike e gli scooter elettronici con dispositivi mobili e smartwatch per aumentare la partecipazione al ciclismo. Questo ecosistema orientato alla salute integrerà il ciclismo nello stile di vita degli utenti, consentendo loro di interagire con persone affini nella loro vita quotidiana senza limitazioni geografiche e spaziali. Gli utenti potranno controllare e guidare la propria bicicletta o il proprio scooter, monitorare la propria salute e circondarsi di una cerchia sociale di alto valore. Ogni utente potrà apprezzare l’apporto della bicicletta alla propria salute, alla propria vita e alle proprie interazioni sociali collegando le biciclette e gli scooter elettrici di Fiido all’APP e agli smartwatch degli utenti.

La nuova gamma di prodotti è all’avanguardia nel settore delle e-bike con modelli innovativi che coprono utenti di tutte le fasce d’età. Le C21 e C22 sono e-bike da città avanzate con un design minimalista e prestazioni estremamente agili grazie all’assistenza elettrica. Un esempio di design esterno innovativo e prestazioni potenti è il SUV avanzato a due ruote Titan, mentre M31 è la prima serie di EMTB di fascia alta con motore mid-drive, prospettive entusiasmanti nonostante il numero ridotto di specifiche tecniche rilasciate in questa fase.

Staremo a vedere quali saranno le novità in termini di mobilità elettrica da parte di Fiido per il 2023, con le E-Bike e non solo, al momento gli ultimi prodotti possono fare da luce, per quella che sarà la nuova strada, facendo interpretare la direzione, sicuramente è il nuovo Q2, dinamico e-scooter, che di discosta dai precedenti modelli, dotato di un doppio motore da 1200W e di una batteria rimovibile da 1252,8Wh, progettato per le strade urbane ad alta percorrenza, rende il Q2 adatto a ciclisti che cercano e-scooter da seduti ad alte prestazioni. Ma anche il Fiido Kidz, bici elettrica a spinta per bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni. Questa sorprendente bicicletta elettrica a spinta sarà il primo modello sul mercato a utilizzare la modalità di controllo parentale.

Fiido per il momento dichiara ufficialmente che tutti i nuovi prodotti verranno rilasciati e potranno essere preordinati a marzo.