Nothing Ear (1): annunciate caratteristiche e prezzo

Nothing ha da poco rilasciato ulteriori informazioni riguardo alle nuove cuffie ear (1) in uscita nei prossimi mesi

Nothing, brand giovanissimo, nato da Carl Pei, ex fondatore di OnePlus sta per far uscire le sue cuffie in ear TWS, chiamate Ear (1). Oltre ad aver pubblicato la prima immagine teaser sul profilo instagram ufficiale, l’azienda ha annunciato l’uscita del prodotto intorno a fine luglio 2021.

In più è stato anche detto che le Ear (1) avranno alcune features molto interessanti, come la cancellazione del rumore attiva (ANC). Questi nuovi auricolari True Wireless verranno introdotti il prossimo 27 luglio 2021, durante l’evento di lancio denominato Sound of Change. Nelle prossime settimane saranno condivise ulteriori informazioni sul prodotto e sul brand.

La missione di Nothing è quella di abbattere le barriere tra le persone e la tecnologia, in modo da creare un futuro digitale senza soluzione di continuità. Il brand è sostenuto da investitori e personalità influenti come Casey Neistat, Kevin Lin e Tony Fadell oltre che da GV (ex Google Ventures). Le Ear (1) saranno vendute nell’iconico negozio di moda di Londra: Selfridge e da altri rivenditori online al prezzo di 99 euro.

Insomma ci sono tante aspettative su questa nuova azienda e su questo prodotto che di certo promette un’esperienza premium a un prezzo decisamente più accessibile di altri modelli di punta; quali Airpods e Samsung Buds. Non ci resta che aspettare per vedere cosa il futuro evento riserverà agli utenti e agli appassionati che decideranno di seguirla e di interessarsi, certamente le premesse per un buon prodotto ci sono tutte.

Per restare aggiornati su tutto quello che riguarda il mondo tecnologico e non solo, continuate a seguirci! Un saluto dalla redazione di tuttoteK.