Nilox: presentata la nuova gamma di e-bike

Nilox, brand che vende prodotti tecnologici per la smart mobility, ha presentato, insieme a tutte le loro novità diffuse tramite comunicati stampa negli scorsi giorni, la propria nuova gamma di e-bike, comprensiva di ben otto nuovi modelli capaci di venire incontro a tutte le esigenze del pubblico. Dopo quindi aver visto i nuovi monopattini smart e la nuova action cam, passiamo quindi a vedere di seguito tutti i dettagli di questi nuovi modelli.

Tutti i modelli della nuova gamma di e-bike di Nilox

Qui di seguito vediamo una panoramica di tutti i modelli della nuova gamma di e-bike di Nilox. Come accennato prima, stiamo parlando di ben otto nuovi modelli, indicati per gli utilizzi più disparati: essi sono J1 Plus, J3 Plus, J4 Plus, J5 Plus, X6 Plus, X7 Plus, X7 f e X8 Plus. Tra tutti questi nomi sono presenti modelli pensati più per l’ambiente urbano (J1 Plus e X7 f), altri pensati invece più per attività come il cicloturismo (J5 Plus e X7 Plus), fino ad arrivare a quelli pensati per attività più sportive e/o estreme come le mountain bike o le fatbike (J3 Plus, J4 Plus, X6 Plus, X8 Plus).

Dotate ognuna delle proprie peculiari funzionalità (cambi a 7 o addirittura a 21 marce, varie modalità di guida selezionabili tramite display LCD, ma anche motori da 250W capaci di far raggiungere i 25km/h, oppure le batterie che danno dai 65 ai 90 km di autonomia in base al modello), ogni e-bike promette il massimo del comfort e/o delle prestazioni in base a quello che state cercando. I modelli J5 Plus, X6 Plus e X7 Plus saranno disponibili a partire da dicembre di quest’anno al prezzo consigliato di, rispettivamente, 899,95€, 1099,95€ e 1199,95€. Gli altri modelli saranno disponibili a partire dall’inizio del 2022: J1 Plus sarà disponibile a 699,95€, J3 Plus a 1199,95€, J4 Plus a 1399,95, X7 Plus a 1199,95€, X8 Plus a 999,95€.

