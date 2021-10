Nilox M1: il monopattino smart sicuro, confortevole e affidabile

Nilox, brand di tecnologia per lo sport e la vita all’aria aperta nel mercato smart mobility, ha presentato M1. Conosciamo questo monopattino

Il mercato dei monopattini elettrici è sempre più in espansione e, sebbene se ne sentano ogni giorno di cotte e di crude, le società continuano a investire su questi mezzi di trasporto ecologici e facili da riporre. Nilox ha presentato i suoi due nuovi modelli: il Blaze SE e l’M1. In questo articolo vi parleremo per l’appunto del Nilox M1, , il nuovo monopattino elettrico dotato delle più recenti e innovative tecnologie per offrire un maggior comfort di guida e garantire una migliore sicurezza su strada.

Ecco il nuovo monopattino elettrico Nilox M1

Con l’obiettivo di massimizzare la sicurezza dei guidatori, questo monopattino è tra i primi in Italia a incorporare gli indicatori di svolta nel led posteriore: una vera novità che rende semplice e sicuro segnalare un cambio di direzione, oltre alla frenata. Inoltre, le manopole fluorescenti, ora realizzate in morbido materiale antibatterico, permettono di essere sempre ben visibili, anche di notte.

Oltre alle migliorate caratteristiche in ottica di sicurezza, l’M1 strizza l’occhio a quanti amano poter scegliere un prodotto con alcuni elementi dal design più ricercato: il manubrio e lo smart display sono stati completamente rivisitati, integrando un touch&feel unico e visivamente accattivante, che lo rende inconfondibile. Ma non solo: tramite lo smart-display verranno segnalati ora anche eventuali problemi, rendendo ancora più semplice confrontarsi con l’assistenza e quindi più veloce la risoluzione.

L’ultimo arrivato della famiglia Nilox è provvisto anche di Cruise Control, che, oltre alle 3 velocità standard, consente di viaggiare alla velocità desiderata finché non verrà premuto il freno. Inoltre, M1 è dotato di un’innovativa funzionalità di sicurezza: all’accensione, il monopattino andrà automaticamente in standby e sarà possibile sbloccarlo solamente passando la Chiave NFC (replicabile su smartphone) sul pulsante on/off.

Leggero e compatto, ma anche capace di raggiungere fino a 25 km di autonomia, M1 è adatto a tratte di media percorrenza. Inoltre, il dispositivo integra un motore da 350W e una modalità torque che esprime la massima potenza in salita. Nilox M1 sarà disponibile a partire dal mese di novembre nella colorazione Matte Black + Flash Lime ed in un secondo momento anche nella speciale Dark Grey + Petrol Blue a un prezzo al pubblico consigliato di 399,95 €.

Voi cosa ne pensate di questo nuovo monopattino elettrico? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!