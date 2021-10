Nilox Blaze SE: sicurezza e praticità migliorate

Nilox ha presentato Blaze SE, il nuovo monopattino che migliora il precedente in fatto di sicurezza e praticità. Scopriamolo insieme

Nilox, brand di tecnologia per lo sport e la vita all’aria aperta nel mercato smart mobility, ha arricchito la propria gamma di monopattini elettrici con la Special Edition (SE) dell’apprezzato Blaze e con il nuovissimo Nilox M1. In più la società ha anche annunciato l’arrivo della nuova Mini Wi-Fi 3, l’action cam ideale per chi ama passare ore all’aria aperta. Ma andiamo a vedere il nuovo Blaze SE e scopriamo quali migliorie ha apportato la società.

Ecco il nuovo monopattino Nilox Blaze SE

Il nuovo modello migliora il precedente introducendo caratteristiche e accessori che aumentano la sicurezza del guidatore e rendono l’esperienza di guida ancora più piacevole. Sono state confermate la leggerezza e l’affidabilità che rappresentano le caratteristiche distintive del modello Blaze: i soli 13 kg di peso, infatti, lo rendono perfetto anche per un pubblico femminile e per i più giovani.

Si può contare su 18 km di autonomia, nonché sulla sicurezza garantita dalle ruote solide a doppia densità anti-foratura, combinate con il freno elettrico anteriore e quello posteriore a pedale, che garantiscono una buona risposta agli ostacoli. Inoltre, per una maggiore sicurezza anche in caso di pioggia, Blaze SE introduce la certificazione IPX4, che garantisce la resistenza agli spruzzi d’acqua.

Le novità includono l’utilizzo di un morbido materiale antibatterico sulle manopole, il portacellulare integrato, che si affianca al display LED – utilizzato per monitorare la velocità di crociera e il livello di carica della batteria – per offrire agli utenti un maggior comfort di guida, e l’introduzione della tracolla, che ne semplifica il trasporto sui mezzi e tra uno spostamento e l’altro. È dotato inoltre di un motore da 300 W, con una velocità massima di 22 km/h.

Ciò rende il monopattino in grado di offrire un’ottima spinta anche in salita, fino a una pendenza del 21%, distinguendosi per performance tra i monopattini di questa categoria. Balze SE sarà disponibile a partire dal mese di dicembre nella colorazione Black + Flash Lime a un prezzo al pubblico consigliato di 299,95 €. Cosa ne pensate di questo nuovo modello? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi nessuna news dall’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!