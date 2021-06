EGO NEXUS ESCAPE: energia elettrica dove vuoi!

Vi presentiamo Nexus Escape di EGO Power+, un accumulatore di energia elettrica che vi permetterà di utilizzare gran parte dei vostri elettrodomestici in qualsiasi luogo

Il nuovo Nexus Escape PAD1500E di EGO Power+ fornisce energia ovunque ed ogni volta sia necessario. Dotato di una presa di corrente da 240V e 2 porte USB, la nuova unità fornisce un’alimentazione flessibile per caricare e far funzionare telefoni cellulari, laptop, fotocamere, TV, luci e altri dispositivi elettrici fino a una potenza massima di 150 Watt. Con una lunga esperienza nella produzione di utensili cordless a batteria per la manutenzione del verde, EGO ha impiegato la potenza delle sue batterie Arc Lithium 56V leader di settore per realizzare una fonte di energia multiuso, dai bassi livelli di rumorosità e zero emissioni. Il Nexus Escape è compatibile con tutte le batterie Arc Lithium 56V di EGO, che variano dai 2,5 Ah sino ai 10 Ah.

EGO NEXUS ESCAPE: più di una batteria

EGO offre la più alta capacità energetica del settore in una batteria portatile. L’esclusivo design ad arco delle batterie EGO massimizza la superficie dissipando il calore in modo più efficace e la tecnologia “keep cool” mantiene ogni singola pila alla sua temperatura ottimale più a lungo, aumentando al contempo la durata della batteria. I tempi di ricarica che variano a seconda della capacità, sono in media 80 minuti con un caricabatterie standard o 30 minuti con un caricabatterie rapido. Una volta caricate, le batterie si inseriscono semplicemente con un click nel Nexus Escape fornendo una fonte di alimentazione affidabile, silenziosa e portatile.

Con un peso di 0.5 kg e dotato di maniglia per il trasporto, il Nexus Escape è leggero e abbastanza piccolo da poter essere trasportato in uno zaino. Grazie alle dimensioni ridotte e alla leggerezza è una fonte di energia temporanea ideale per viaggi di lavoro, soggiorni in spiaggia, viaggi in campeggio e festival all’aperto. Con la potenza necessaria per far funzionare un televisore da 42 pollici fino a dieci ore, caricare 27 telefoni cellulari o 5 laptop (quando combinato con una batteria da 7,5 Ah), il Nexus Escape è anche un’ottima soluzione per uffici domestici o piccole imprese che cercano una riserva di energia affidabile.

Prezzo

Il Nexus Escape PAD1500E viene venduto in kit (batteria da 2,5Ah e caricabatterie standard) ad un prezzo consigliato di 259 euro. EGO Power+ per gli utenti privati offre una garanzia di 5 anni su tutti gli utensili e una garanzia di 3 anni sulle batterie, se registrati sul sito EGO entro 30 giorni dall’acquisto.