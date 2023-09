XGIMI: HORIZON Ultra è ora disponibile

E voi? Cosa ne pensate di queseto nuovo proiettore XGIMI HORIZON Ultra ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

XGIMI, un noto marchio nel settore dei proiettori a livello globale, ha ufficialmente lanciato il nuovo HORIZON Ultra; il primo proiettore intelligente 4K a lunga gittata con supporto Dolby Vision . Dopo un annuncio di grande risonanza avvenuto il 1° settembre, il proiettore XGIMI HORIZON Ultra ha attirato notevole attenzione e apprezzamento da parte dei media; guadagnando anche numerosi premi. Ora, questo prodotto rivoluzionario è disponibile per l’acquisto in Europa.

Il premiato proiettore XGIMI HORIZON Ultra è ora reperibile. L’HORIZON Ultra sarà in vendita in Europa a partire dal 15 settembre al prezzo di 1.899,00 €, disponibile su XGIMI.com, Amazon

Aniello Cozzolino

Ciao a tutti!!! Sono Aniello Cozzolino, ma potete chiamarmi semplicemente Nello. Amo il cinema, i fumetti, serie tv, il calcio e sono da sempre un appassionato di computer e video games (il che mi ha portato a laurearmi in Informatica). Poi, con il tempo è nato in me l'amore per l'escursionismo, per il trekking, lo snorkeling, le immersioni, ma la mia vera natura un po' NERD non mi ha mai abbandonato ;)