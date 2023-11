Un Natale tecnologico tra pagine virtuali: regali hi-tech per appassionati lettori

In vista del Natale, PocketBook offre una vasta selezione di e-reader, ognuno pensato per soddisfare le diverse preferenze dei lettori

C’è l’opzione dedicata al fumettista appassionato che apprezza anche gli audio libri, il modello pensato per la lettrice incallita, sempre immersa nelle pagine ovunque si trovi, e il dispositivo progettato per chi non esce mai senza il suo e-book reader, che trova posto comodamente nella borsa o nello zaino.

Un regalo per ogni tipo di lettore a Natale

Tutti questi dispositivi condividono caratteristiche chiave come leggerezza, velocità e schermi che garantiscono una lettura confortevole in ogni condizione di illuminazione. Inoltre, grazie a PocketBook Cloud e all’app PocketBook Reader, è possibile caricare libri in qualsiasi formato e sincronizzare l’intera libreria, offrendo un’esperienza di lettura personalizzata e flessibile per ogni tipo di lettore.

InkPad Color 3: per una lettura colorata

Il nuovo dispositivo InkPad Color 3 offre un avanzato schermo a colori antiriflesso E Ink Kaleido 3 da 7,8 pollici, regalando una risoluzione superiore a libri, fumetti e riviste. Grazie a colori vibranti e dettagli definiti, questa innovativa proposta consente una fruizione visiva di alta qualità. Per chi desidera alternare la lettura all’ascolto, il dispositivo presenta diverse opzioni audio, inclusi altoparlanti incorporati e connettività Bluetooth 5.0, consentendo la connessione a cuffie e casse wireless. Inoltre, la funzione Text-to-Speech trasforma qualsiasi testo in un audio dall’intonazione naturale, disponibile in 26 lingue.

InkPad 4: versatile e resistente all’acqua

L’InkPad 4 è un dispositivo leggero (pesa solo 265 grammi) con uno schermo da 7,8 pollici e Ink Carta 1200 di ultima generazione. Resistente agli urti e all’acqua con grado di protezione IPX8, è ideale anche per l’uso in ambienti come la SPA. La funzione SMARTlight consente di regolare la luminosità dello schermo e la temperatura della scala di grigi, offrendo un’esperienza di lettura confortevole in diverse condizioni di visibilità.

PocketBook Era: il compagno di viaggio perfetto

Il PocketBook Era è un compagno di viaggio compatto da infilare in borsa o nello zaino, caratterizzato da uno schermo antigraffio da 7 pollici e certificazione di impermeabilità IPX8. Adatto alla lettura di ebook e all’ascolto di musica tramite l’altoparlante integrato, presenta una cornice sottile e pulsanti laterali per agevolare lo scorrimento delle pagine e la gestione con una sola mano. L’accelerometro modifica automaticamente l’orientamento dello schermo per una comoda esperienza di lettura in ogni posizione.

