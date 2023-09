Tineco: presentati i nuovi elettrodomestici smart a IFA 2023

L‘azienda Tineco ha annunciato quattro nuovissimi elettrodomestici smart che ha presentato durante l’evento IFA 2023

L’azienda è stata fondata nel 1998 ed ha debuttato con il lancio della sua prima aspirapolvere. Da allora guida l’innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart.

Novità come la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l’introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato, la serie FLOOR ONE. Queste innovazioni hanno reso Tineco un’azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

Tineco: i dettagli sui nuovissimi elettrodomestici smart presentati all’IFA 2023

Tineco PURE ONE STATION. Questo dispositivo multifunzione combina quattro importanti funzioni in un unico dispositivo. È dotato di un filtro H13 HEPA a 5 strati che cattura il 99,99% delle particelle di polvere di 0,3 micrometri. Il serbatoio dello sporco Eco da 3 litri può contenere sporco e polvere per un massimo di 60 giorni; riducendo la necessità di svuotarlo frequentemente.

Tra le caratteristiche principali, ci sono la spazzola ZeroTangle per evitare l’aggrovigliamento dei capelli e dei peli degli animali domestici; ed ancora il sensore smart iLOOP per regolare automaticamente la potenza di aspirazione e un ciclo di autopulizia completo. Il dispositivo è dotato di un display a LED moderno per una guida intuitiva. Questo prodotto Tineco è disponibile al prezzo di 799 euro.

Tineco FLOOR ONE S7 COMBO. Questo dispositivo multifunzione può passare rapidamente da aspirapolvere senza fili a lavapavimenti. Utilizza un sistema Fresh Water Mopping per sostituire l’acqua sporca con acqua pulita, garantendo pavimenti più brillanti. La spazzola ZeroTangle raccoglie peli e capelli senza intasare l’aspirapolvere.

È dotato anche del sensore intelligente Tineco iLOOP per una pulizia efficace e di un sistema di autopulizia. L’autonomia della batteria è fino a 40 minuti per il lavapavimenti e 65 minuti per l’aspirapolvere.

Le altre novità

Ed ancora, il Tineco FLOOR ONE S7 STEAM. Questo dispositivo 3-IN-1 combina aspirapolvere senza fili, mocio e pulitore a vapore in un unico dispositivo. Il vapore riscaldato a 140 ℃ rimuove grasso e sporco dal pavimento, consentendo una pulizia profonda in meno tempo rispetto ai metodi tradizionali.

In fine abbiamo il Tineco OVENI ONE. Si tratta di un forno intelligente controllato tramite un’app integrata e un touchscreen da 7,84 pollici. Questo forno offre molte funzionalità e tecnologie intelligenti, tra cui la cottura a vapore, la cottura al forno, la grigliatura e altro ancora. L’app offre centinaia di ricette in continuo aggiornamento.

Tineco sta portando l’innovazione nella pulizia domestica e nella cucina con questi nuovi prodotti, offrendo praticità ed efficienza ai consumatori. Gli interessati possono trovare ulteriori informazioni sui prodotti e sulla gamma completa di soluzioni per la pulizia dei pavimenti sul sito ufficiale di Tineco. L’azienda ha presentato questi prodotti e altri all’IFA 2023 nel padiglione 4.1, stand numero H4.1-205.

