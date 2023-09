Teufel presenta Rockster Air 2

E voi? Cosa ne pensate di questo autoparlante bluetooth ROCKSTER AIR 2 di Teufel ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Inoltre, il ROCKSTER AIR 2 funge da power bank USB-C per assicurarti che i tuoi smartphone e tablet siano sempre carichi. Se ti trovi lontano da una fonte di alimentazione e non hai una batteria di riserva, puoi attivare facilmente la modalità eco con un semplice tocco di un pulsante.

La batteria da 7,8 Ah del ROCKSTER AIR 2 è facilmente sostituibile e dotata di protezione da scarica profonda. Se necessario, è possibile installare una batteria sostitutiva in pochi semplici passaggi o collegare una batteria per auto esterna tramite un cavo apposito.

Le quattro comode maniglie ergonomiche rendono il trasporto di questo altoparlante da 14 kg un’operazione semplice, sia da soli che in coppia. E, parlando di coppie, puoi anche accoppiare due ROCKSTER AIR 2 in modalità wireless per creare un’esperienza stereo ancora più coinvolgente.

Grazie alla sua potente resa dei bassi e all’impressionante volume sonoro, il ROCKSTER AIR 2 si distingue come molto più di un semplice altoparlante; si rivela essere il partner ideale per accompagnarti nelle tue avventure sonore, compresi gli eventi più significativi.

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.