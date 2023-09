Sharp a IFA 2023 con i suoi prodotti innovativi

Sharp partecipa all’IFA 2023 presentando una serie di rivoluzionarie innovazioni e nuove categorie di prodotti; tutto ciò in occasione della celebrazione dei suoi “111 anni di progresso e cambiamento a livello mondiale”

In diverse aree, sono state introdotte diverse novità:

Nel settore dell’audio, spicca il SumoBox Pro (CP-LS200) ; un potente altoparlante portatile ad alte prestazioni che farà la gioia degli amanti della musica e degli artisti, grazie alla sua straordinaria potenza e versatilità.

; un potente altoparlante portatile ad alte prestazioni che farà la gioia degli amanti della musica e degli artisti, grazie alla sua straordinaria potenza e versatilità. Invece nel campo della mobilità sostenibile, troviamo la Milano (BK-RS08E) ; un’innovativa e ibrida e-bike ideata per gli spostamenti quotidiani o per il puro divertimento, rappresentando una soluzione di trasporto sostenibile.

; un’innovativa e ibrida e-bike ideata per gli spostamenti quotidiani o per il puro divertimento, rappresentando una soluzione di trasporto sostenibile. Per quanto riguarda i piccoli elettrodomestici, Sharp presenta una gamma completa di aspirapolvere a stelo wireless. Tra questi il Comfort Power Duo SV12, il Max Power Duo SV20 e l’Ultra Power Duo SV28, progettati per una pulizia profonda e efficace di qualsiasi ambiente.

Tra questi il Comfort Power Duo SV12, il Max Power Duo SV20 e l’Ultra Power Duo SV28, progettati per una pulizia profonda e efficace di qualsiasi ambiente. In fine, vengono introdotte nuove friggitrici ad aria di alta qualità; disponibili nei formati da 4 litri (AF-GS404A) e da 5,5 litri (GS-552A), che promettono di rivoluzionare la cucina con una cottura più sana e gustosa.

Queste innovative proposte dimostrano il costante impegno di Sharp nell’offrire prodotti all’avanguardia che soddisfino le esigenze dei consumatori moderni. Contribuendo così a consolidare il suo status di leader nell’innovazione e nella trasformazione globale.

Dettagli sui prodotti Sharp presentati all’IFA 2023

Il sistema audio SumoBox Pro (CP-LS200) offre un’esperienza sonora straordinaria. Con una potenza massima di 108 dB, grazie ai suoi potenti altoparlanti stereo da 200 W RMS, composti da 2 woofer da 10 pollici e 2 tweeter da 3 pollici. Il telaio in legno di SumoBox Pro garantisce una resa acustica affidabile, mentre il design angolato assicura una distribuzione ottimale del suono.

La serie SumoBox di Sharp sfrutta le soluzioni di Devialet, rinomato marchio audio francese di fascia alta, integrando la tecnologia SAM® (Speaker Active Matching). SumoBox Pro è in grado di produrre bassi profondi, dettagliati e potenti con una minima distorsione udibile.

Il pannello professionale di SumoBox Pro dispone di tre canali di ingresso che offrono una vasta gamma di opzioni di connettività; tra cui TRS/XLR combo (2x) con effetto riverbero, regolazione indipendente dei bassi e degli alti, AUX e connessione Bluetooth wireless. Questi canali consentono agli appassionati di musica di collegare facilmente qualsiasi tipo di dispositivo.

La griglia in acciaio industriale di colore nero conferisce a SumoBox Pro un aspetto robusto e sofisticato. Mentre le protezioni angolari in silicone rimovibili offrono ulteriore protezione durante il trasporto o sull’area del palco. Questo altoparlante può essere posizionato in posizione verticale, orizzontale o su un supporto. Grazie alle comode maniglie superiori e laterali, il trasporto e l’installazione sono semplici. Inoltre, la protezione IPX4 contro gli spruzzi d’acqua rende SumoBox Pro adatto all’utilizzo all’aperto.

La batteria agli ioni di litio, rimovibile e ricaricabile, offre fino a 8 ore di riproduzione e può essere sostituita in pochi secondi con un’altra batteria. Evitando così interruzioni durante l’uso. In alternativa, SumoBox Pro può essere collegato a una presa di corrente per l’alimentazione continua e la ricarica simultanea della batteria. L’altoparlante può essere controllato da qualsiasi punto della stanza tramite l’app SharpLife, che amplia ulteriormente la sua versatilità.

Dichiarazioni in merito

Matt Sienko, Direttore Europeo dei Prodotti Audio di Sharp Consumer Electronics, ha dichiarato:

Siamo entusiasti di presentare un altro straordinario altoparlante nella nostra gamma SumoBox. Con SumoBox Pro, siamo riusciti a creare un altoparlante portatile di alta qualità, ad alte prestazioni, che farà la felicità degli amanti della musica e diventerà un compagno affidabile per gli artisti di tutto il mondo. Grazie alle sue capacità audio di prima classe, all’audio potente, alle numerose opzioni di connettività, all’equalizzazione per interni ed esterni e alla resistenza agli schizzi, SumoBox Pro non ha rivali.

Prodotti Sharp presentati all’IFA 2023: l’e-bike

Offrire la massima soddisfazione e comodità durante le tue passeggiate è l’obiettivo principale delle nuove e-bike Milano di Sharp. Queste biciclette ibride elettriche rappresentano una soluzione di trasporto sostenibile e piacevole. Non solo facilitano gli spostamenti in modo sicuro e confortevole, ma promuovono anche uno stile di vita salutare e rispettoso dell’ambiente.

La Milano e-bike di Sharp è equipaggiata con un robusto motore elettrico da 250W, il quale offre un’accelerazione senza sforzo e un supporto fino a una velocità massima di 25 km/h. La tecnologia avanzata delle batterie garantisce un’autonomia eccezionale di fino a 80 chilometri, permettendoti di affrontare tranquillamente anche i tragitti più lunghi.

La Milano e-bike è dotata di una leggera ma robusta cinghia di trasmissione in carbonio, fornita da Gates Belt Drive CDN. La trazione posteriore offre una maggiore aderenza sulle salite e agevola il superamento degli ostacoli. Il display LCD a colori integrato mostra chiaramente informazioni cruciali come la carica residua e la velocità. Inoltre, il telaio ultraleggero in alluminio da 21 pollici può essere facilmente smontato per il trasporto o la sostituzione dei componenti danneggiati.

L’app Sharp Life offre un’ampia gamma di opzioni di controllo e di informazioni, tra cui la gestione della batteria, un resoconto dei dati relativi alla tua corsa e la sicurezza grazie al blocco digitale con allarme di movimento. Le e-bike Milano di Sharp saranno disponibili a partire dal quarto trimestre del 2023 in due varianti di colore: matte black (BK-RS08EB) con un prezzo consigliato di 2.499 € e shiny silver (BK-RS08ES) con un prezzo consigliato di 2.599 €.

Prodotti Sharp presentati all’IFA 2023: le friggitrici ad aria

Cucinare senza sforzo è un’esperienza resa semplice e veloce grazie alle friggitrici ad aria Sharp. Queste friggitrici utilizzano una tecnologia altamente efficiente che consente di cucinare con una quantità di grassi ridotta fino al 90%. Questa è un’opzione entusiasmante per chi desidera godere dei propri piatti preferiti in modo più salutare. Queste friggitrici sono rapide, convenienti e forniscono risultati eccezionali nel minor tempo possibile, oltre a consumare meno energia rispetto a un forno convenzionale.

La caratteristica distintiva delle friggitrici ad aria Sharp risiede nella loro avanzata tecnologia di circolazione dell’aria calda. Questo sistema distribuisce il calore in modo uniforme intorno al cibo ad alta velocità, raggiungendo addirittura 2.500 giri al minuto. Il risultato è una cottura uniforme su tutti i lati, con un’esterno croccante e un interno tenero.

La struttura della padella permette all’aria calda di raggiungere il cibo dall’alto e dal basso, garantendo una cottura perfetta su tutti i lati. Tanto il cestello quanto la padella sono dotati di un rivestimento antiaderente, facile da pulire e lavabile in lavastoviglie.

Inoltre, queste friggitrici ad aria Sharp sono dotate di un pannello di controllo soft-touch intuitivo e di un display digitale di facile lettura per regolare i programmi e la temperatura. Attualmente, sono disponibili otto impostazioni di cottura preimpostate per adattarsi a diversi tipi di alimenti, come carne, pollo, pesce, patate, verdure, pancetta, patatine e pizza.

E voi? Cosa ne pensate di questi prodotti Sharp presentati all'IFA 2023?